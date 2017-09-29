В ДНР заявили о возможном обострении ситуации в Донбассе

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КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. Киев затягивает с реализацией закона об особом статусе Донбасса, такая неопределенность может привести к обострению ситуации и новому витку эскалации в регионе, считает полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики на переговорах в Минске Денис Пушилин.

"Шансы на то, то Украина сможет пойти на пролонгацию договора, к сожалению, малы. Я вижу, как ведут себя переговорщики от Украины в рамках минских встреч, я вижу, что позиция, которую озвучивает президент Украины, она очень различается для внутренней аудитории и для западных партнеров… Все сводится к тому, что они затягивают время… Никто не понимает, что с этим делать", — заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

По его словам, предложение о пролонгации договора — это "самое оптимальное на данный момент" решение, но непонятно, какие действия предпримет Киев.

"Ситуация опасная и рисков новых витков эскалации очень много. А времени на реализацию договора остается все меньше и меньше из-за процедурных моментов. Украина опаздывает в реализации закона об особом статусе Донбасса. Ситуация остается напряженной, и как выходить из сложившегося кризиса, никто не понимает", — сказал Пушилин.

Согласно минским договоренностям, Украина обязалась предоставить особый статус отдельным районам Донецкой и Луганской областей. Соответствующий закон был принят в 2014 году, однако так и не применялся. Законом прописывается, что отдельные районы Донбасса, неподконтрольные Украине, будут наделены особым статусом лишь после проведения местных выборов по законам Украины и под контролем международных наблюдателей. Однако выборы так и не состоялись, а особый статус для самопровозглашенных ДНР и ЛНР остался на бумаге. Закон был принят сроком на три года, его действие скоро истекает.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.