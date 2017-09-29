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    Политика

    В АП сообщили о согласовании закона об оккупированных территориях Донбасса - СМИ

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    Обострение в Донбассе. Безвозвратные потери ВСУ (192)

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    По словам источника в Администрации президента, поскольку законом Россия будет официально названа страной-агрессором в Украине, то это приведет к эффекту домино и РФ признает агрессором ряд других государств.
    Администрация Президента Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 29 сен — РИА Новости Украина. В Администрации президента завершено согласование с международными партнерами законопроекта об особенностях государственной политики по восстановлению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, сообщил источник LIGA.net в Администрации президента.

    Жизнь в прифронтовом поселке Донецк-Северный в Донбассе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пока другие говорят, они делают. Россия - Донбасс, интеграция

    "Проведены консультации с партнерами. Они фактически являются соавторами проекта", — отметил собеседник. 

    Будет утвержден термин "российская оккупационная власть" применительно к захваченным россиянами районам Донецкой и Луганской области. Эта формулировка поможет Украине в судах против РФ. 

    Кратко суть законопроекта можно описать так: поскольку Россия постоянно нарушает взятые на себя обязательства, Украина больше не может продолжать сохранять статус-кво в вопросе оккупированных территорий. Чтобы юридически иметь больше аргументов, Украина утвердит оккупированный статус этих территорий и возложит всю ответственность за них на Российскую Федерацию. "Это усилит наши позиции в суде против России", — говорят собеседники LIGA.net в офисе Порошенко.

    Документ уйдет на регистрацию в Раду в ближайшее время. Разработчики закона надеются, что он будет принят в течение одной пленарной недели. Это принципиально, поскольку 18 октября истекает срок действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донбасса.

    "Поскольку этим документом РФ будет официально названа страной-агрессором в Украине, АП считает, что это приведет к эффекту домино и РФ признает агрессором ряд других государств", — подчеркнул источник.

    Президент Петр Порошенко ранее заявил о планах внести на рассмотрение Рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий военных. При этом президент выступил против отмены режима АТО до принятия этого закона.  

    Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Украине Денис Пушилин заявил, что готовящийся в Киеве законопроект о реинтеграции Донбасса вряд ли поможет разрешить конфликт в регионе, урегулирование должно проходить в рамках минских договоренностей, иные варианты неприемлемы.

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