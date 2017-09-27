Эхо Калиновки. Резко выросло время задержки поездов из Одессы в Москву

КИЕВ, 27 сен — РИА Новости/Прайм. Время задержки поездов из Одессы и Кишинева, следующих в Москву, на территории Украины увеличилось до 8 часов из-за крупного пожара в Винницкой области, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

"Пассажирские поезда №24 Одесса-Москва и №48 Кишинев-Москва в настоящее время ещё не поступили с территории Украины на Московскую железную дорогу. Время задержки составов увеличилось до 8 часов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что поезда следуют по измененным маршрутам из-за пожара, начавшегося в Винницкой области.

Сообщается, что диспетчерский аппарат МЖД постарается максимально сократить опоздание составов, когда они попадут на территорию России.

Информацию о движении поездов можно уточнить на сайте РЖД в разделе "Пассажирам" и по круглосуточному телефону единого информационно-сервисного центра железнодорожной компании.

Пожар начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы. Из населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположены склады, и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек. По данным местных властей, пострадали два человека. СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".

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Власти Украины закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания. Возбуждено уголовное дело по статье "диверсия". По данным Винницкой областной госадминистрации, на складах хранится почти 190 тысяч тонн боеприпасов.