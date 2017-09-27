На те же грабли. Жданов о взрывах в Калиновке

РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

Со вчерашнего дня горят склады с военным арсеналом возле Винницы. Происшествие расследуют как диверсию. Военная прокуратура Южного региона открыла соответствующее уголовное производство.

Возможные причины взрывов в Калиновке, а также их последствия в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

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Насколько можно быть уверенными в заключении, что это диверсия?

– Сценарий очень похожий и повторяется. И в Сватово, и в Балаклее говорили, что диверсия. Начинали с этого. Видели квадракоптеры, видели, как стреляли из гранатомета с соседнего здания по Балаклее. В результате оказалось неосторожное обращение с огнем.

В принципе, была халатность должностных лиц. Поэтому я бы версию диверсии поставил бы на последнее место. А в первую очередь рассмотрел бы версию халатности, а во вторую очередь рассмотрел бы версию "все уже украдено до нас".

И такое возможно?

– Украина попала в самый, наверное, крупный за свою историю скандал с черным рынком вооружения, продажей оружия и боеприпасов в Африку, в частности, в Южный Судан. У нас перед этим за месяц министр обороны делает заявление, просит четыре миллиарда гривен на покупку боеприпасов. Говорит, что у нас их не хватает, а у нас продолжается АТО. То есть тут очень много совпадений.

И я скажу, что, в принципе, даже если рассматривать версию диверсии, она все равно выходит из первой версии — халатность. Потому что менее года назад горела Балаклея и получается, что выводов вообще никаких не сделано. Мало того, что в Балаклее горело, а перед этим было Сватово, и был указ президента о введении в действие решения СНБО о принятии мер по недопущению подобных случаев.

Так что получается, начальник Генштаба просто наплевал на указ президента и четырежды наступил на одни и те же грабли? Потому что неделю назад сгорели склады на мариупольском направлении. И там тоже внешний фактор — трава в поле загорелась и дошла аж до штабелей с боеприпасами. А где тогда охрана, оборона?

Где пожарная безопасность этих складов? То есть я бы рассматривал основную версию — это халатность.

Несмотря на то, что уже имеется определенный опыт горения составов с боеприпасами, несчастных случаев, горение травы, действительно нельзя ничего сделать?

– Нет, такое впечатление складывается, что мы не хотим. Я имею в виду, определенные должностные лица. Вы очень метко сказали, что у нас есть опыт пожаров, а не опыт защиты. Все это возможно. Это все не требует огромных, сумасшедших затрат, начиная от покупки камер наблюдения, включая и с ночным каналом видения, включая тех же тепловизоров.

Почему-то мы можем на передовую поставить. И нам военно-техническую помощь, на минуточку, на 350 миллионов долларов военно-технической помощи оказывает США в текущем году. Почему нельзя было договориться с Пентагоном, чтобы нам поставили электронные средства защиты и сигнализации для охраны и обороны режимных объектов и объектов повышенной взрывоопасности? Это все можно было сделать.

Какие затраты нужны, чтобы создать кинологическое подразделение и запустить туда собак на круглосуточное дежурство. Если это вне населенного пункта, почему не сделать конные патрули? Почему не сделать секреты и засады?

Где контрразведка, где служба безопасности, которая отвечает за антитеррористическую деятельность? Это не требует миллиардных или миллионных затрат в долларах. Это требует просто усилия должностных лиц по выполнению служебных обязанностей.

Как выглядят артсклады, которые горят?

– Эти два объекта, что Балаклея, что Калиновка – это арсеналы. То есть это крупные склады хранения. Они строились еще в советские времена. Они имеют подземную и надземную часть. Благо, в Балаклее, слава Богу, выдержали хранилища и здесь, насколько я знаю, по информации очевидцев, тоже подземные хранилища выдерживают пока. И будем надеяться, не сдетонируют, выдержат.

Есть открытые площадки хранения, где выкладываются на определенных площадках штабели боеприпасов, но любое хранилище, любая площадка обваловывается земляным валом, оборудуется пожарной полосой. То есть земляной вал дает возможность в случае подрыва, разлет осколков не допустить вдоль земли, а только вверх, чтобы снизить их убойную силу и опасность для людей.

Пожарная полоса, полностью перекапывается и ширина ее определенная в зависимости от объема и размеров площадки, которая не допускает проникновения огня по земле. Плюс наличие пожарного водоема обязательно для тушения пожара и других средств пожаротушения.

На таких арсеналах, как правило, держится пожарный расчет, включая пожарный танк, пожарную машину и так далее. И соответственно, как минимум два, а то и три иногда ряда колючей проволоки, и круглосуточная охрана в виде караула.

К слову, Украина постоянно теряет доверие в глазах цивилизованного мира: то всплывают оффшорные счета топ-чиновников, то не могут справиться с известными коррупционерами. Также существенно подпортил Украине имидж оружейный скандал. Об этом в эфире "ГС" заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.