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    Интервью

    На те же грабли. Жданов о взрывах в Калиновке

    Тема:

    Взрывы и пожар на военных складах под Винницей (55)

    (обновлено: )16440
    Вариант диверсии в Калиновке стоит рассматривать в последнюю очередь, поскольку случай слишком похож на предыдущие, считает военный эксперт Олег Жданов.
    Олег Жданов
    Голос Столицы

    РИА Новости Украина – Радиостанция Голос Столицы

    Со вчерашнего дня горят склады с военным арсеналом возле Винницы. Происшествие расследуют как диверсию. Военная прокуратура Южного региона открыла соответствующее уголовное производство.

    Возможные причины взрывов в Калиновке, а также их последствия в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

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    Насколько можно быть уверенными в заключении, что это диверсия?

    – Сценарий очень похожий и повторяется. И в Сватово, и в Балаклее говорили, что диверсия. Начинали с этого. Видели квадракоптеры, видели, как стреляли из гранатомета с соседнего здания по Балаклее. В результате оказалось неосторожное обращение с огнем.

    Последствия пожаров в Калиновке
    Sergei SUPINSKY / AFP
    Пожар на складе с боеприпасами. Разрушения в Калиновке

    В принципе, была халатность должностных лиц. Поэтому я бы версию диверсии поставил бы на последнее место. А в первую очередь рассмотрел бы версию халатности, а во вторую очередь рассмотрел бы версию "все уже украдено до нас".

    И такое возможно?

    – Украина попала в самый, наверное, крупный за свою историю скандал с черным рынком вооружения, продажей оружия и боеприпасов в Африку, в частности, в Южный Судан. У нас перед этим за месяц министр обороны делает заявление, просит четыре миллиарда гривен на покупку боеприпасов. Говорит, что у нас их не хватает, а у нас продолжается АТО. То есть тут очень много совпадений.

    И я скажу, что, в принципе, даже если рассматривать версию диверсии, она все равно выходит из первой версии — халатность. Потому что менее года назад горела Балаклея и получается, что выводов вообще никаких не сделано. Мало того, что в Балаклее горело, а перед этим было Сватово, и был указ президента о введении в действие решения СНБО о принятии мер по недопущению подобных случаев.

    Так что получается, начальник Генштаба просто наплевал на указ президента и четырежды наступил на одни и те же грабли? Потому что неделю назад сгорели склады на мариупольском направлении. И там тоже внешний фактор — трава в поле загорелась и дошла аж до штабелей с боеприпасами. А где тогда охрана, оборона?

    Где пожарная безопасность этих складов? То есть я бы рассматривал основную версию — это халатность.

    Несмотря на то, что уже имеется определенный опыт горения составов с боеприпасами, несчастных случаев, горение травы, действительно нельзя ничего сделать?

    – Нет, такое впечатление складывается, что мы не хотим. Я имею в виду, определенные должностные лица. Вы очень метко сказали, что у нас есть опыт пожаров, а не опыт защиты. Все это возможно. Это все не требует огромных, сумасшедших затрат, начиная от покупки камер наблюдения, включая и с ночным каналом видения, включая тех же тепловизоров.

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    Почему-то мы можем на передовую поставить. И нам военно-техническую помощь, на минуточку, на 350 миллионов долларов военно-технической помощи оказывает США в текущем году. Почему нельзя было договориться с Пентагоном, чтобы нам поставили электронные средства защиты и сигнализации для охраны и обороны режимных объектов и объектов повышенной взрывоопасности? Это все можно было сделать.

    Какие затраты нужны, чтобы создать кинологическое подразделение и запустить туда собак на круглосуточное дежурство. Если это вне населенного пункта, почему не сделать конные патрули? Почему не сделать секреты и засады?

    Где контрразведка, где служба безопасности, которая отвечает за антитеррористическую деятельность? Это не требует миллиардных или миллионных затрат в долларах. Это требует просто усилия должностных лиц по выполнению служебных обязанностей.

    Как выглядят артсклады, которые горят?

    – Эти два объекта, что Балаклея, что Калиновка – это арсеналы. То есть это крупные склады хранения. Они строились еще в советские времена. Они имеют подземную и надземную часть. Благо, в Балаклее, слава Богу, выдержали хранилища и здесь, насколько я знаю, по информации очевидцев, тоже подземные хранилища выдерживают пока. И будем надеяться, не сдетонируют, выдержат.

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    Есть открытые площадки хранения, где выкладываются на определенных площадках штабели боеприпасов, но любое хранилище, любая площадка обваловывается земляным валом, оборудуется пожарной полосой. То есть земляной вал дает возможность в случае подрыва, разлет осколков не допустить вдоль земли, а только вверх, чтобы снизить их убойную силу и опасность для людей.

    Пожарная полоса, полностью перекапывается и ширина ее определенная в зависимости от объема и размеров площадки, которая не допускает проникновения огня по земле. Плюс наличие пожарного водоема обязательно для тушения пожара и других средств пожаротушения.

    На таких арсеналах, как правило, держится пожарный расчет, включая пожарный танк, пожарную машину и так далее. И соответственно, как минимум два, а то и три иногда ряда колючей проволоки, и круглосуточная охрана в виде караула.

     К слову, Украина постоянно теряет доверие в глазах цивилизованного мира: то всплывают оффшорные счета топ-чиновников, то не могут справиться с известными коррупционерами. Также существенно подпортил Украине имидж оружейный скандал. Об этом в эфире "ГС" заявил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

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