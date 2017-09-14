Донбасс и миротворцы. Появилось заявление Нацгвардии

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Командующий Национальной гвардии Украины Юрий Аллеров во время поездки в Донбасс заявил, что если миротворческая миссия ООН будет работать в регионе, то бойцы Нацгвардии готовы содействовать миротворцам.

По данным пресс-службы Нацгвардии, Аллеров проинспектировал отдельный отряд спецназначения "Азов" в Мариуполе Донецкой области. По его словам, все подразделения Нацгвардии постоянно привлечены к выполнению задач в Донецкой и Луганской областях и, если руководство АТО "определит новые условия участия гвардейцев, то НГУ готова привлечь дополнительные силы резервистов".

"Если миротворческая миссия ООН будет работать в зоне проведения антитеррористической операции, наши подразделения готовы к совместным действиям, готовы содействовать всем мероприятиям", – приводит пресс-служба Нацгвардии слова Аллерова.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях.

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Киев в то же время считает, что миссия должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с самопровозглашенными ДНР и ЛНР Киев вести отказывается. Президент Украины Петр Порошенко во вторник сообщил, что в конце этой недели едет в США на Генассамблею ООН, где поднимет вопрос введения миротворцев в Донбасс.

Позднее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным одобрила инициативу РФ по миротворческой миссии в Донбассе, но заявила, что необходимо внести изменения в мандат. По данным Зайберта, Путин отреагировал на предложение Меркель позитивно и согласился с тем, что миротворцев нужно задействовать не только на линии соприкосновения.