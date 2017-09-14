ЛНР о миротворцах: на границе контингента не будет

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Никакого смысла в размещении миротворцев ООН на границе Украины и России нет, заявил уполномоченный ЛНР на переговорах по Донбассу в Минске, исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего.

Ранее начальник пресс-службы внешнеполитического ведомства США Хизер Науэрт заявила, что миротворческие силы ООН на востоке Украины должны иметь широкий мандат, в том числе их нужно разместить на российско-украинской границе.

"На нашей границе с Россией контингента (миротворцев ООН — ред.) не будет. У нас на этой границе проблем нет. Соответственно, там миротворцы не нужны… Я предлагаю им рассмотреть возможность размещения миротворцев на границе Австрии с Австралией. Заодно и географию выучат", — сказал Дейнего в комментарии RT.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ в Украине при выполнении этих условий.

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.