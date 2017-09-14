Климкин объяснил, почему Украина не подала в ООН резолюцию по миротворцам

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Украина ознакомила Совет безопасности ООН и своих партнеров относительно своей позиции о размещении в Донбассе миротворческой миссии ООН, однако своего проекта резолюции об этом еще не подавала, заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

"Мы ознакомили Совет Безопасности ООН и всех партнеров с логикой нашей позиции, а любые официальные проекты будем подавать после того, как в деталях обсудим ее со всеми друзьями и партнерами", — завил Климкин в интервью "Укринформу".

Министр пояснил, что в противном случае существует риск, что Россия будет пытаться использовать эту ситуацию, чтобы либо ослабить мандат будущей миссии, либо договариваться с разными партнерами отдельно.

"Хотя, конечно, проект резолюции у нас давно готов. Еще в марте 2015 года Президент Украины официально направил Генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности ООН соответствующее обращение. И это письмо было распространено в качестве официального документа СБ ООН", — напомнил он.

По словам главы внешнеполитического ведомства, сначала необходимо со всеми коллегами, в том числе с членами Совета Безопасности, выработать общую позицию, которая будет охватывать и вопрос мандата, и возможные временные рамки хотя бы предварительного обсуждения, чтобы не оставить России возможности использовать эту ситуацию для дальнейшего искажения самой логики миротворческой миссии в Донбассе.

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"А она заключается в том, что Россия со всеми вооружениями и наемниками должна выйти из Донбасса, туда должен зайти международный компонент, и, соответственно, начаться переходный период, чтобы Донбасс полностью вернулся в украинское правовое, и не только правовое, пространство", — подчеркнул Климкин.

Отметим, на прошлой неделе заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев сообщил, что украинская делегация в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке передала на рассмотрение партнерам из Совета безопасности ООН свой проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев в Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ в Украине при выполнении этих условий.

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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что Украина при необходимости может внести свой проект резолюции о миротворцах в Донбассе, либо стороны будут работать на базе российского проекта, при условии его корректировки с учетом позиции Киева. По его словам, Киев настаивает на том, что мандат миссии должен быть более широким, а не касаться охраны СММ ОБСЕ, и миротворцы должны размещаться вплоть до границы с РФ.