В Одессе раненым атошникам передали обувь для покойников - волонтер

КИЕВ, 14 сен — РИА Новости Украина. Неизвестные под видом волонтерской помощи передали раненным в зоне АТО военным, которые находятся на лечении в одесском госпитале, обувь для покойников, сообщает местное издание 048 со ссылкой на волонтера Наталью Чижикову.

"Хочется отдельно поблагодарить людей, которые на днях привезли обувь для ребят. Вы молодцы, конечно… Расщедрились… Ботинки не выдерживали даже примерки, расползались. Потом мы поняли, что это ботинки для ритуальных услуг… Я до сих пор помню 15-й год… Когда такие же умники привезли обувь для ампутантов. Женские ботинки по одной штуке, на каблуках, с брошками и т.д.", — сообщила Чижикова.

После инцидента ряд общественников начали обсуждать необходимость установить камеру наблюдения в волонтерской комнате при госпитале.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.