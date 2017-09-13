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    Происшествия

    В Донбассе забили до смерти мужчину

    (обновлено: )26302
    Инцидент произошел во время распития алкогольных напитков. Злоумышленник бил товарища руками и ногами, а когда тот уже не мог сопротивляться, пошел домой и оставил его умирать.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. В Донецкой области убили 36-летнего мужчину. Как сообщает местная полиция, преступление произошло в Донском.

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    "Трагедия произошла в местном саду, где отдыхают граждане. Полицейские опросили свидетелей и вышли на 30-летнего местного жителя, который ранее был осужден за тяжкое преступление. По его словам, он с потерпевшим распивал спиртное, после чего возник конфликт. Злоумышленник бил товарища руками и ногами, а когда тот уже не мог сопротивляться, пошел домой и оставил его умирать", – рассказали правоохранители.

    Избитого мужчину случайно обнаружила прохожая. Пострадавшего доставили в реанимацию, где он скончался.

    Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что в Люблине трое человек избили 23-летнюю украинку. Нападение произошло якобы из-за национальности девушки.

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