В Донбассе забили до смерти мужчину

КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. В Донецкой области убили 36-летнего мужчину. Как сообщает местная полиция, преступление произошло в Донском.

"Трагедия произошла в местном саду, где отдыхают граждане. Полицейские опросили свидетелей и вышли на 30-летнего местного жителя, который ранее был осужден за тяжкое преступление. По его словам, он с потерпевшим распивал спиртное, после чего возник конфликт. Злоумышленник бил товарища руками и ногами, а когда тот уже не мог сопротивляться, пошел домой и оставил его умирать", – рассказали правоохранители.

Избитого мужчину случайно обнаружила прохожая. Пострадавшего доставили в реанимацию, где он скончался.

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Люблине трое человек избили 23-летнюю украинку. Нападение произошло якобы из-за национальности девушки.