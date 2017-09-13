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    В мире

    МИД Франции в четверг посетит Донбасс

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    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть? (89)

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    Как отмечается, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в составе совместной делегации Сената и МИД Франции посетят Донбасс.
    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 сен — РИА Новости Украина. Совместная делегация Сената и МИД Франции в четверг посетит с визитом подконтрольную Киеву территорию Донецкой области с целью ознакомиться с безопасностью и социально-экономической ситуацией в регионе, сообщило министерство по оккупированным территориям и внутренне перемещенным лицам Украины.

    "Четырнадцатого сентября заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в составе совместной делегации Сената и МИД Франции вместе с представителями Верховной Рады, МИД Украины с рабочим визитом посетит Донецкую область", — сообщается в среду на странице министерства в Facebook.

    По данным министерства, цель поездки – ознакомиться с безопасностью и социально-экономической ситуацией в зоне конфликта. По итогам визита запланирована пресс-конференция, которая начнется в 18.15 в помещении Донецкой областной госадминистрации.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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