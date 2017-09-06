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    Общество

    Под Львовом водителя тягача оштрафовали на 400 евро за перегруз

    (обновлено: )6
    Тягач, который был оштрафован за незаконные перевозки на трассе Киев - Чоп
    Патрульная полиция Львова/Facebook

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Государственная инспекция по безопасности на наземном транспорте Украины (Укртрансинспекция) оштрафовала водителя перегруженного тягача, который перевозил негабаритный комбайн на трассе Киев — Чоп, на 400 евро, еще один штраф он получил от патрульных, его размер не уточняется, сообщает в среду пресс-служба Патрульной полиции Львова.

    Инцидент произошел во вторник, 5 сентября, на 581 км автодороги Киев — Чоп (село Демня Николаевского района Львовской области).

    "Патрульные заметили тягач с прицепом, перевозивший комбайн Claas, ширина которого составляет 3 метра 80 сантиметров. Водитель не имел разрешительных документов на перевозку негабаритного груза. Нарушителю вынесли постановление за нарушение правил дорожного движения и предупредили об ответственности, если он продолжит движение", — сказано в сообщении.

    Несмотря на это, мужчина продолжил движение.

    "Правонарушитель не знал, что впереди стоит весовой контроль и еще один экипаж патрульной полиции. Инспекторы остановили мужчину, а работники Укртрансинспекции направили автомобиль на вес. Водитель получил штраф от них 400 евро и еще один штраф от патрульных", — добавили в полиции.

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