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    Происшествия

    Смертельное ДТП под Хмельницким: четверо погибших, двое тяжело ранены

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    Как сообщается, произошло лобовое столкновение. От удара в одном из автомобилей загорелось газобаллонное оборудование, поэтому на место происшествия пришлось вызывать спасателей, которые потушили пожар.
    ДТП под Хмельницким
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. В Хмельницкой области в результате автомобильной аварии погибли четыре человека, еще двое — тяжело травмированы. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

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    Согласно сообщению, дорожно-транспортное происшествие возникло сегодня утром близ села Коськов Шепетовского района, на автодороге сообщением "Кременец-Белая Церковь".

    "В результате выезда одного из автомобилей на встречную полосу произошло лобовое столкновение транспортных средств "ВАЗ 21014" и "Рено Кенго". От удара в "Рено" загорелось газобаллонное оборудование, поэтому на место происшествия пришлось вызывать спасателей, которые потушили пожар", — отмечается в сообщении.

    При этом подчеркивается, что в аварии погибли 34-летний водитель и 24-летний пассажир "ВАЗа", а также водитель "Рено", личность которого пока еще не установлена. Трое пассажиров иномарки в тяжелом состоянии были доставлены в районную больницу, где один из них во время оказания медицинской помощи от полученных травм скончался, не приходя в сознание.

    Сейчас сотрудники полиции пытаются установить личности погибших и пострадавших, которые ехали в "Рено Кенго".

    По факту дорожно-транспортного происшествия открытое уголовное производство по ч. 3 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

    На месте ДТП продолжает работать следственно-оперативная группа.

    Ранее сообщалось, что ДТП с участием трех автомобилей произошло утром в субботу на автомобильной дороге Полтава — Кременчуг близ села Розсошенцы.

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