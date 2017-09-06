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    Происшествия

    Стали известны детали ДТП, в котором погибли пять публичных людей Украины

    (обновлено: )68
    ДТП в Ровенской области
    rv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости. За рулем автомобиля Opel Omega, который врезался в грузовик, в результате чего погибли пять человек, находился журналист Владимир Карагяур. Об этом у себя в Facebook cообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

    "За рулем всю ночь был Владимир Карагяур. Судя по предварительным данным следствия, он или задремал, или не справился с управлением на мокрой дороге, из-за чего машину вынесло на встречку и привело к лобовому столкновению с лесовозом", — отметил Геращенко.

    По его словам, попытка водителя лесовоза уклониться от столкновения была неуспешной.

    По факту смертельного ДТП полиция Ровненской области открыла уголовное производство. Будут проведены все необходимые следственные действия

    Геращенко напомнил,что в ДТП погибли политологи Александр Маслак, Алексей Куринной, Александр Никоноров и журналист Караяур.

    "В реанимации умер директор компании Офис реформ в Донецкой области Сергей Попов. Я лично знал Сергея Попова и Александра Никанорова. С Александром вел переговоры о его присоединении к команде экспертов "Украинского института будущего", — уточнил Геращенко.

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