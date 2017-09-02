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    Происшествия

    Тройное ДТП под Полтавой: есть жертвы

    (обновлено: )77
    Volkswagen Polo столкнулся со встречным автомобилем Geely. Водитель микроавтобуса Renault Master во избежание столкновения направил свой транспорт в кювет. В результате аварии пять человек пострадали и один погиб.
    Тройное ДТП под Полтавой
    Национальная полиция Украины

    КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. ДТП с участием трех автомобилей произошло утром в субботу на автомобильной дороге Полтава — Кременчуг близ села Розсошенцы, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

    "Водитель Volkswagen Polo, выполняя обгон микроавтобуса, по предварительной информации, с нарушениями правил дорожного движения, допустил столкновение со встречным автомобилем Geely. Водитель микроавтобуса Renault Master во избежание столкновения направил свой транспорт в кювет", — говорится в сообщении.

    Национальная полиция Украины
    Тройное ДТП под Полтавой

    В результате аварии погибла 35-летняя пассажирка Geely.

    Среди травмированных: 28-летний водитель Volkswagen и его пассажиры — двое полтавчан возрасте 28 и 30 лет, 34-летний водитель и 4-летний пассажир Geely (жители Кобеляцкого района).

    На месте происшествия работают сотрудники полиции, все обстоятельства и причины аварии выясняются.

    Национальная полиция Украины
    Тройное ДТП под Полтавой

    Ранее сообщалось, что в Одесской области произошло ДТП при участии помощника народного депутата группы "Видродження" Виталия Барвиненко Ивана Бойчука, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

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