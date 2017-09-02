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    В Одесской области пьяный помощник депутата устроил смертельное ДТП - СМИ

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    По данным СМИ, бывший военком Иван Бойчук, который является помощником народного депутата группы "Видродження" Виталия Барвиненко, совершил ДТП с летальным исходом.
    ДТП при участии помощника нардепа в Одесской области
    Facebook "Автомайдан Одесса"

    КИЕВ, 2 сен — РИА Новости Украина. В Одесской области произошло ДТП при участии помощника народного депутата группы "Видродження" Виталия Барвиненко Ивана Бойчука, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщается в паблике "Автомайдан Одесса".

    "Пьяный помощник депутата Виталия Барвиненко, Бойчук Иван Леонидович, бывший военком, будучи за рулём автомобиля Hyundai Tucson, совершил ДТП с летальным исходом. Очень быстренько на место происшествия приехали люди и забрали помощника. По последней информации, его быстренько завезли в больницу и быстренько сделали ему экспертизу на 1,7 промилле", — говорится в сообщении паблика.

    Facebook "Автомайдан Одесса"
    ДТП при участии помощника нардепа в Одесской области

    Инцидент произошел в селе Выпасное (Турлаки) Белгород-Днестровского района.

    Сообщается, что автомобиль Бойчука столкнулся с Opel Omega, в котором находились два человека. В результате ДТП один человек погиб, еще один госпитализирован.

    Напомним, на минувших выходных младший сын народного депутата фракции "Оппозиционный блок" Нестора Шуфрича сбил человека на пешеходном переходе в центре Киева.

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