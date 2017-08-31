Во Львовской области в ДТП разбились журналисты, есть жертвы

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Работники одного из телеканалов попади в ДТП во Львовской области, водитель автомобиля погиб, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"Предварительно установлено, что 27-летний львовянин, водитель Daewoo Lanos, по неизвестным причинам не справился с управлением и въехал в железобетонную опору моста. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 31 августа, около 15.30 на автодороге Львов — Ужгород в селе Вехний Лужок, Старосамборского района", — говорится в сообщении.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Daewoo Lanos, 27-летний львовянин, по неизвестным причинам не справился с управлением и въехал в железобетонную опору моста.

Facebook Игоря Зинькевича Во Львовской области в ДТП разбились журналисты

В результате полученных травм водитель автомобиля скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу. Трех пассажиров госпитализировали. У 25-летнего жителя города Николаев медики предварительно диагностировали "совмещенную травму тела, закрытую черепно-мозговую травму, тупую травму грудной клетки". У 20-летнего львовянина — перелом верхней челюсти, перелом правой голени. У 27-летнего жителя города Николаев — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.

В автомобиле ехали трое работников одного из львовских телеканалов.

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, на минувших выходных в Киеве сын народного депутата Нестора Шуфрича на пешеходном переходе сбил мужчину.