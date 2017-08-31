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    Происшествия

    Во Львовской области в ДТП разбились журналисты, есть жертвы

    (обновлено: )20501
    По данным полиции, водитель Daewoo Lanos по неизвестным причинам не справился с управлением и въехал в железобетонную опору моста. В машине также находились сотрудники одного из телеканалов.
    Во Львовской области в ДТП разбились журналисты
    Facebook Игоря Зинькевича

    КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Работники одного из телеканалов попади в ДТП во Львовской области, водитель автомобиля погиб, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

    "Предварительно установлено, что 27-летний львовянин, водитель Daewoo Lanos, по неизвестным причинам не справился с управлением и въехал в железобетонную опору моста. Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 31 августа, около 15.30 на автодороге Львов — Ужгород в селе Вехний Лужок, Старосамборского района", — говорится в сообщении.

    Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля Daewoo Lanos, 27-летний львовянин, по неизвестным причинам не справился с управлением и въехал в железобетонную опору моста.

    Facebook Игоря Зинькевича
    Во Львовской области в ДТП разбились журналисты

    В результате полученных травм водитель автомобиля скончался в карете скорой помощи по дороге в больницу. Трех пассажиров госпитализировали. У 25-летнего жителя города Николаев медики предварительно диагностировали "совмещенную травму тела, закрытую черепно-мозговую травму, тупую травму грудной клетки". У 20-летнего львовянина — перелом верхней челюсти, перелом правой голени. У 27-летнего жителя города Николаев — закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга.

    В автомобиле ехали трое работников одного из львовских телеканалов.

    Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос об открытии уголовного производства.

    Напомним, на минувших выходных в Киеве сын народного депутата Нестора Шуфрича на пешеходном переходе сбил мужчину.

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