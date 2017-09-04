Пьяный киевский полицейский устроил смертельное ДТП в Харькове - СМИ

КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Сотрудник столичной патрульной полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался на BMV 109 в электроопору. В результате инцидента погибла пассажирка авто, сообщают местные СМИ.

По данным полиции Харькова, 23-летний водитель, двигаясь по улице Деревянко, не справился с управлением и врезался в опору электропередач. На данном участке временно остановлено движение троллейбусов.

Патрульная полиция Харькова Пьяный киевский полицейский устроил смертельное ДТП в Харькове

Местное издание NewsRoom сообщает, что в результате аварии 23-летняя пассажирка автомобиля погибла, а еще один пассажир, 21-летний парень, госпитализирован.

Как сообщают активисты Police Control Ukraine отметили, что за рулем автомобиля оказался капрал патрульной полиции Киева, а показатели драгера составили 0,67 промилле.

Facebook Police Control Ukraine Пьяный киевский полицейский устроил смертельное ДТП в Харькове

Ранее сообщалось, что в селе Хоров Ровенской области автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате инцидента пострадала женщина.