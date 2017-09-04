наверх
04.09.201713:31
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Пьяный киевский полицейский устроил смертельное ДТП в Харькове - СМИ

    (обновлено: )39430
    Согласно предварительным данным, 23-летний капрал патрульной полиции Киева не справился с управлением BMV 109 и врезался в опору электропередач. В результате аварии погибла пассажирка авто.
    Пьяный киевский полицейский устроил смертельное ДТП в Харькове
    Facebook Police Control Ukraine

    КИЕВ, 4 сен — РИА Новости Украина. Сотрудник столичной патрульной полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, врезался на BMV 109 в электроопору. В результате инцидента погибла пассажирка авто, сообщают местные СМИ.

    По данным полиции Харькова, 23-летний водитель, двигаясь по улице Деревянко, не справился с управлением и врезался в опору электропередач. На данном участке временно остановлено движение троллейбусов.

    Патрульная полиция Харькова
    Пьяный киевский полицейский устроил смертельное ДТП в Харькове

    Местное издание NewsRoom сообщает, что в результате аварии 23-летняя пассажирка автомобиля погибла, а еще один пассажир, 21-летний парень, госпитализирован.

    Как сообщают активисты Police Control Ukraine отметили, что за рулем автомобиля оказался капрал патрульной полиции Киева, а показатели драгера составили 0,67 промилле. 

    Facebook Police Control Ukraine
    Пьяный киевский полицейский устроил смертельное ДТП в Харькове

    Ранее сообщалось, что в селе Хоров Ровенской области автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате инцидента пострадала женщина.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Из магазина "Эмпориум" после скандала с граффити вывозят вещи
    Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана"
    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    Украина-ЕС. Соглашение об ассоциации и заявление Юнкера
    Президент Петр Порошенко в Харьковской области
    Украина вводит биометрику для иностранцев
    Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
    "Запад-2017": учения России и Белоруссии