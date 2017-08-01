наверх
01.08.201723:38
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Видео

    Лобовое столкновение под Николаевом: Nissan въехал в тягач

    (обновлено: )79
    В сети появилось видео с места аварии возле Николаева, в которой пострадал проректор Одесской юридической академии Юрий Полянский. Автомобиль Nissan Maxima, в котором он ехал, получил настолько серьезные повреждения, что не подлежит восстановлению.
    Новости-N/Youtube

    ДТП произошло во вторник, 1 августа, на трассе М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск, возле поворота на село Андреево-Зорино Березанского района.

    "Седельный тягач Renault с полуприцепом ехал по трассе со стороны Николаева в направлении Одессы. Внезапно из потока встречных машин выехал Nissan и понесся прямо "в лоб" на Renault. Водитель седельного тягача попытался уйти от столкновения вправо, и даже выехал на обочину, однако Nissan все же врезался в Renault", — сообщает интернет-издание Novosti N.

    Взрыв дома в Голосеевском районе Киева. Разбор завалов
    @KARS.Kyiv
    Фотоитоги 1 августа: разбор завалов на месте взрыва в Киеве, смертельное ДТП возле Львова

    От удара седельный тягач развернуло поперек дороги — движение по трассе оказалось полностью заблокированным.

    Зажатого в салоне водителя легкового автомобиля деблокировали спасатели. Пострадавшего "скорая" доставила в Березанскую центральную районную больницу. Пассажир Nissan от госпитализации отказался. Водитель Renault травмирован, однако также от госпитализации отказался.

    Из-за аварии на трассе образовался огромный автомобильный затор, который водители объезжали по полю.

    Юрий Полянский — проректор по учебно-методической и воспитательной работе Национального университета "Одесская юридическая академия". 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Новый архитектурно-дорожный знак "Киев"
    Украина: жара наступает
    Встреча министра иностранных дел РФ С. Лаврова и госсекретаря США Р. Тиллерсона. Архивное фото
    Санкции США по России ударили по ЕС
    Полиция Венесуэлы
    Венесуэла: масштабные протесты и выборы