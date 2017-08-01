Лобовое столкновение под Николаевом: Nissan въехал в тягач

ДТП произошло во вторник, 1 августа, на трассе М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск, возле поворота на село Андреево-Зорино Березанского района.

"Седельный тягач Renault с полуприцепом ехал по трассе со стороны Николаева в направлении Одессы. Внезапно из потока встречных машин выехал Nissan и понесся прямо "в лоб" на Renault. Водитель седельного тягача попытался уйти от столкновения вправо, и даже выехал на обочину, однако Nissan все же врезался в Renault", — сообщает интернет-издание Novosti N.

От удара седельный тягач развернуло поперек дороги — движение по трассе оказалось полностью заблокированным.

Зажатого в салоне водителя легкового автомобиля деблокировали спасатели. Пострадавшего "скорая" доставила в Березанскую центральную районную больницу. Пассажир Nissan от госпитализации отказался. Водитель Renault травмирован, однако также от госпитализации отказался.

Из-за аварии на трассе образовался огромный автомобильный затор, который водители объезжали по полю.

Юрий Полянский — проректор по учебно-методической и воспитательной работе Национального университета "Одесская юридическая академия".