Фотоитоги 6 сентября: протесты владельцев авто в Киеве, страшное ДТП в Ровенской области

В среду, 6 сентября, под Верховной Радой проходила акция за легализацию нерастаможенных автомобилей.

В правительственном квартале машины стояли в пробках, в то время как владельцы авто с иностранными номерами возле ВР проводили акцию, лозунг которой — "За доступную растаможку каждому украинцу".

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Несколько десятков человек в среду митинговали под мэрией во Львове против возвращения экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили в Украину.

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