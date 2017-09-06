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    Фотоленты

    Фотоитоги 6 сентября: протесты владельцев авто в Киеве, страшное ДТП в Ровенской области

    (обновлено: )20
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    ДТП в Ровенской области
    Акция против приезда Михаила Саакашвили на Украину
    В Одессе определились с памятником Небесной сотне
    В Швейцарии изобрели рубиновый шоколад
    Митинги представителей профсоюза предприятия «Укрнафта» и «Ассоциации пользователей охотничьих и рыболовных хозяйств» проходят в среду возле здания кабмина Украины в Киеве
    Посол Украины в Польше Андрей Дещица, спикер Рады Андрей Парубий и Маршал Сейма Республики Польша Марек Кухцинський на ХХVII Международном экономическом форуме, в пгт. Крыница-Здруй
    Заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции
    Сотрудники колонии проверяют осужденного к пожизненному заключению перед переводом его из сектора максимальной безопасности в многоместное помещение камерного типа, в Темновской исправительной колонии №100 в Харьковской области
    Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун и министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время заседания Кабинета Министров Украины
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    ru.espreso.tv
    ДТП в Ровенской области
    rivne.dsns.gov.ua
    Акция против приезда Михаила Саакашвили на Украину
    Акция против приезда экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на Украину во Львове.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В Одессе определились с памятником Небесной сотне
    В Одессе определились с памятником "Небесной сотне"
    timer
    В Швейцарии изобрели рубиновый шоколад
    В Швейцарии изобрели рубиновый шоколад
    independent.co.uk
    Митинги представителей профсоюза предприятия «Укрнафта» и «Ассоциации пользователей охотничьих и рыболовных хозяйств» проходят в среду возле здания кабмина Украины в Киеве
    informator.news
    Посол Украины в Польше Андрей Дещица, спикер Рады Андрей Парубий и Маршал Сейма Республики Польша Марек Кухцинський на ХХVII Международном экономическом форуме, в пгт. Крыница-Здруй
    Посол Украины в Польше Андрей Дещица, спикер Рады Андрей Парубий и Маршал Сейма Республики Польша Марек Кухцинський на ХХVII Международном экономическом форуме, в пгт. Крыница-Здруй.
    УНИАН
    Заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции
    Заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции
    УНИАН
    Сотрудники колонии проверяют осужденного к пожизненному заключению перед переводом его из сектора максимальной безопасности в многоместное помещение камерного типа, в Темновской исправительной колонии №100 в Харьковской области
    Сотрудники колонии проверяют осужденного к пожизненному заключению перед переводом его из сектора максимальной безопасности в многоместное помещение камерного типа, в Темновской исправительной колонии №100 в Харьковской области
    УНИАН
    Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун и министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время заседания Кабинета Министров Украины
    Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун и министр образования и науки Украины Лилия Гриневич во время заседания Кабинета Министров Украины
    УНИАН

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    Все фотоленты

    В среду, 6 сентября, под Верховной Радой проходила акция за легализацию нерастаможенных автомобилей.

    В правительственном квартале машины стояли в пробках, в то время как владельцы авто с иностранными номерами возле ВР проводили акцию, лозунг которой — "За доступную растаможку каждому украинцу". 

    Смотрите также: "За доступную растаможку": акция протеста владельцев авто в Киеве

    Несколько десятков человек в среду митинговали под мэрией во Львове против возвращения экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили в Украину.

    Смотрите также: "Прочь гастролеров". Во Львове "сожгли" Саакашвили

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