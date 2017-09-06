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    Фотоленты

    "За доступную растаможку": акция протеста владельцев авто в Киеве

    (обновлено: )20311
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    Пробки в правительственном квартале Киева
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    УНИАН
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    УНИАН
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    УНИАН
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун не может пройти на работу в Министерство через площадь возле Верховной Рады, окруженной правоохранителями, 6 сентября 2017 г. В этот день в столице проходят акции протеста собственников автомобилей с европейской регистрацией.
    УНИАН
    Пробки в правительственном квартале Киева
    Пробки в правительственном квартале Киева
    videoprobki.ua
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    ru.espreso.tv
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    ru.espreso.tv
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    ru.espreso.tv
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    ru.espreso.tv
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    ТСН.ua tsn.ua
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    ТСН.ua tsn.ua

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    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. В среду, 6 сентября, под Верховной Радой проходит акция за легализацию нерастаможенных авто, cообщает "112 Украина".

    Отмечается, что в правительственном квартале машины стоят в пробках, в то время как владельцы авто с иностранными номерами возле ВР проводят акцию, лозунг которой "За доступную растаможку каждому украинцу". 

    На странице акции в Facebook организаторы отмечают, что к их основным требованиям относятся:

    — доступная растаможка каждому украинцу;

    — отмена фальшивых ограничений Евро 5;

    — отмена ограничений на перепродажу ввозимых авто;

    — единственное окно и упрощения механизма растаможивания;

    — действенный механизм растаможки уже ввезенных авто;

    — остановить преследование евро-авто к принятию доступной растаможки.

    В Украине водители авто с иностранной регистрацией уже не раз выходили на акции протеста, требуя упростить процедуру растаможки и снизить госпошлину. Кроме того, они выступают за принятие законопроекта №5567 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины" (об урегулировании транзита и временного ввоза транспортных средств для личного пользования). Новая редакция документа предусматривает смягчение условий: уплатив ежегодно процент от таможенной пошлины, передвигаться, не растаможивая транспортное средство. Причем это право владелец авто получает на год. Чтобы продолжить ездить на этом авто в следующем году, нужно заплатить очередной взнос в любом отделении таможенной службы, но сумма уже возрастет. Владельцы авто считают, что этот документ позволит водителям законно ездить на автомобилях с иностранной регистрацией за определенную плату.

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