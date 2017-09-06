"За доступную растаможку": акция протеста владельцев авто в Киеве

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. В среду, 6 сентября, под Верховной Радой проходит акция за легализацию нерастаможенных авто, cообщает "112 Украина".

Отмечается, что в правительственном квартале машины стоят в пробках, в то время как владельцы авто с иностранными номерами возле ВР проводят акцию, лозунг которой "За доступную растаможку каждому украинцу".

На странице акции в Facebook организаторы отмечают, что к их основным требованиям относятся:

— доступная растаможка каждому украинцу;

— отмена фальшивых ограничений Евро 5;

— отмена ограничений на перепродажу ввозимых авто;

— единственное окно и упрощения механизма растаможивания;

— действенный механизм растаможки уже ввезенных авто;

— остановить преследование евро-авто к принятию доступной растаможки.

В Украине водители авто с иностранной регистрацией уже не раз выходили на акции протеста, требуя упростить процедуру растаможки и снизить госпошлину. Кроме того, они выступают за принятие законопроекта №5567 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины" (об урегулировании транзита и временного ввоза транспортных средств для личного пользования). Новая редакция документа предусматривает смягчение условий: уплатив ежегодно процент от таможенной пошлины, передвигаться, не растаможивая транспортное средство. Причем это право владелец авто получает на год. Чтобы продолжить ездить на этом авто в следующем году, нужно заплатить очередной взнос в любом отделении таможенной службы, но сумма уже возрастет. Владельцы авто считают, что этот документ позволит водителям законно ездить на автомобилях с иностранной регистрацией за определенную плату.