Страшная авария в Ровенской области: в одной машине погибли 5 политологов

В результате ДТП, произошедшего в Рокитновском районе Ровенской области, погибли пять политологов, сообщил в Facebook политический эксперт Юрий Романенко.

"Какой чёрный день. Друзья, ночью в автокатастрофе в Ровенской области погибли четыре политолога Александр Маслак, Алексей Куринной, Александр Никаноров, Владимир Карагяур. В реанимации умер также пятый пассажир "Опеля"- общественный активист и специалист по децентрализации Сергей Попов", — написал он.

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Известно, что Попов ранее занимал пост заместителя главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского, до последнего времени был секретарем Совета доноров по вопросам децентрализации в Украине.

По информации Романенко, предварительная версия аварии — занос авто на большой скорости на мокрой дороге с выносом на встречную полосу.