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    Фотоленты

    Страшная авария в Ровенской области: в одной машине погибли 5 политологов

    (обновлено: )30301
    ДТП в Ровенской области
    ДТП в Ровенской области
    ДТП в Ровенской области
    ДТП в Ровенской области
    ДТП в Ровенской области
    ДТП в Ровенской области
    ДТП в Ровенской области
    rivne.dsns.gov.ua
    ДТП в Ровенской области
    rivne.dsns.gov.ua
    ДТП в Ровенской области
    rv.npu.gov.ua
    ДТП в Ровенской области
    ДТП в Ровенской области
    rv.npu.gov.ua
    ДТП в Ровенской области
    ДТП в Ровенской области
    Пресс-служба Нацполиции Украины
    ДТП в Ровенской области
    ДТП в Ровенской области
    Пресс-служба Нацполиции Украины

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    В результате ДТП, произошедшего в Рокитновском районе Ровенской области, погибли пять политологов, сообщил в Facebook политический эксперт Юрий Романенко.

    "Какой чёрный день. Друзья, ночью в автокатастрофе в Ровенской области погибли четыре политолога Александр Маслак, Алексей Куринной, Александр Никаноров, Владимир Карагяур. В реанимации умер также пятый пассажир "Опеля"- общественный активист и специалист по децентрализации Сергей Попов", — написал он.

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    Известно, что Попов ранее занимал пост заместителя главы Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского, до последнего времени  был секретарем Совета доноров по вопросам децентрализации в Украине.

    По информации Романенко, предварительная версия аварии — занос авто на большой скорости на мокрой дороге с выносом на встречную полосу.

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