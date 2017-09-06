наверх
06.09.201712:26
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Смертельное ДТП в Ровенской области: погибли четыре человека

    (обновлено: )13302
    Смертельное ДТП произошло в среду утром. Автомобиль Opel Omega по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF с прицепом.
    ДТП в Ровенской области
    Пресс-служба Нацполиции Украины

    КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Четыре человека погибли и один пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Ровенской области, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции.

    Пресс-служба Нацполиции Украины
    ДТП в Ровенской области

    По данным полиции, ДТП произошло в среду утром, автомобиль Opel Omega по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF с прицепом.

    "В результате столкновения погибли четверо мужчин из легкового автомобиля. За жизнь еще одного борются врачи", — говорится в сообщении. На месте работают следователи и эксперты.

    Ранее сообщалось, что в селе Хоров Ровенской области автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате инцидента пострадала женщина.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Игорь Шурма
    Горячая осень 2017: новый политсезон
    Президент РФ Владимир Путин
    Миротворцы в Донбассе: быть или не быть?
    Игровой момент матча отбора ЧМ-2018 между сборными Украины и Исландии по футболу, сентябрь-2016
    Исландия - Украина: пан или пропал
    В Киеве с фасада магазина стерли граффити времен Евромайдана
    Разгром полный: реакция активистов на стертые "граффити Майдана"