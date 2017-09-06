Смертельное ДТП в Ровенской области: погибли четыре человека

Пресс-служба Нацполиции Украины

КИЕВ, 6 сен — РИА Новости Украина. Четыре человека погибли и один пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия в Ровенской области, сообщила в среду пресс-служба областного управления Национальной полиции.

Пресс-служба Нацполиции Украины ДТП в Ровенской области

По данным полиции, ДТП произошло в среду утром, автомобиль Opel Omega по неизвестным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем DAF с прицепом.

"В результате столкновения погибли четверо мужчин из легкового автомобиля. За жизнь еще одного борются врачи", — говорится в сообщении. На месте работают следователи и эксперты.

Ранее сообщалось, что в селе Хоров Ровенской области автомобиль врезался в остановку общественного транспорта, водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате инцидента пострадала женщина.