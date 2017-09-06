В центр Киева стягивают Нацгвардию — спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Возле Верховной Рады с самого утра проходит массовая акция протеста владельцев машин на еврономерах. Собрались владельцы автомобилей с литовской, польской, эстонской регистрациями, количество которых насчитывает около восьми сотен.

Митингующие составили список требований к законодателям: реформирование таможенных правил, легализация завезенных в Украину автомобилей на еврономерах, мораторий на стандарт Евро-5, как условие ввоза и регистрации б/у автомобилей в Украине.

Как проходит протест сообщил в места событий специальный корреспондент радиостанции Голос Столицы Александр Ивасивка:

(текст публикуется на языке оригинала)

"Епіцентр протистояння "Автоєвросили" та людей, які приїхали до Києва сьогодні на автівках з європейським номерами поступово перемістився з площі під ВР до приміщення комітету Ніни Южаніної, оскільки з'явилася інформація про те голова комітету з питань податкової політики спілкується з громадянами. Приблизно 200 людей спробували на доволі підвищених тонах спілкуватися. На вулицю Липську вже, наскільки я бачу, принесли металеві діжки, які ще кілька хвилин буквально тому стояли біля приміщення ВР. "Автоєвросила" розширяється на нові території.

ru.espreso.tv Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве

Півгодини тому, явно за домовленості поліції, а також організаторів акції протесту "Автоєвросила" на вулиці Грушевського спробували відновити рух. У всякому разі 15 хвилин тому я був свідком, як одна смуга автомобільного руху була відновлена з боку Європейської площі, автомобілі їхали в бік Арсенальної і було запевнення від керівників "Автоєвросили", що вони звільнять ще одну смугу біля Кабміну, і таким чином на вулиці буде спроба відновити рух у два боки. Але зараз видно, що рух є, доволі кволий. Поліція методом реверсу пропускає автомобілі на перехресті вулиць Липської та Грушевського. Участники "Автоєвросили" заявили, що протест буде продовжуватися. Автомобілі з європейськими номерами з центру Києва нікуди сьогодні не дінуться. Вони так само проведуть ніч на тій самій локації, на якій це було і сьогодні. Тобто де-факто "Автоєвросила" заявляє, що вулицю Грушевського вона, якщо не блокує повністю, то у всякому разі залишає з мінімально можливим проїздом для київських водіїв. Ближче до обіду тут, на вулиці Грушевського, з'явилися спеціалісти-вибухотехніки. Разом з вибухотехніками по всій довжині вулиці Грушевського пройшли також собаки.

ru.espreso.tv Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве

Дуже спішним ходом з Маріїнського парку вбік комітету ВР, де відбувається своєрідне протистояння, поки що без силових методів, направляються бійці Нацгвардії. Також по вулиці Грушевського з боку ВР, з боку вулиці Шовковичної, прямує знову-таки ще кілька десятків правоохоронців у чорній уніформі та з червоними беретами. Схоже на спецпідрозділ КОРД МВС. Вони знову-таки, підтягуються в бік комітету з питань податкової політики. Мушу також сказати, що кияни скаржилися на мітинг, на представників "Євросили" і говорили, що в ніч з вчорашнього дня на сьогодні о 3 годині ночі вони чули дуже багато автомобільних клаксонів, сигналів. Явно віталися кілька делегацій з областей України, які в'їжджали в центр Києва для того, аби взяти участь у сьогоднішній акції протесту", — повідомив Івасівка.

Ранее гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко в эфире "ГС" прокомментировал, почему повышение пошлины на ввоз импортных автомобилей не сделает отечественный автопром более успешным.