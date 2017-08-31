На КПВВ в зоне АТО собралась пробка из 355 автомобилей

REUTERS/Gleb Garanich

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в зоне АТО, последовало 39 тыс человек и 5,6 тысячи транспортных средств, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Майорское" — 8515 человек и 1160 транспортных средств; "Марьинка" — 9825 человек и 1940 транспортных средств; "Новотроицкое" — 8220 человек и 1600 транспортных средств; "Гнутово" — 3415 человек и 885 транспортных средств; "Станица Луганская" — 8990 человек. На КПВВ на въезд и выезд находится такое количество транспортных средств: "Майорское" — 10/100; "Марьинка" — 50/100; "Новотроицкое" — 40/10; "Гнутово" — 25/20", — сообщила Погранслужба.

Пограничники также остановили четыре автомобиля, провозившие контрабандные товары, а также сигареты на общую сумму почти 370 тысяч гривен. На КПВВ "Новотроицкое" и "Майорское" пограничникам предлагали взятки за содействие в пересечении линии разграничения.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.