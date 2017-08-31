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    Силовики назвали направление, на котором соблюдается перемирие в Донбассе

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    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе (103)

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    По данным пресс-центра штаба АТО, на донецком направлении огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся в районе Авдеевской промзоны, Зайцева, Каменки и шахты Бутовка.
    Пулеметная лента. Позиции ВСУ в зоне АТО. Архивное фото
    REUTERS/Gleb Garanich

    КИЕВ 31 авг — РИА Новости Украина. Ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 19 раз открывали огонь по позициям военных, сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции (АТО). 

    Ополченцы самопровозглашенной ЛНР. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Спецкор: "школьное перемирие" идет с применением стрелкового оружия

    Согласно заявлению пресс-центра в Facebook, за прошедшие сутки ополченцы Донбасса "19 раз открывали огонь".

    В частности, на донецком направлении огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия велся в районе Авдеевской промзоны, Зайцева, Каменки и шахты Бутовка. На приморском направлении, как заявляют силовики, огонь велся по позициям в районе Водяного. На луганском направлении в течение суток сохранялась тишина.

    Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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