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    Названо число пропавших без вести с начала АТО в Донбассе

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    В Международном комитете Красного Креста сообщили, что более 650 зарегистрированных случаев исчезновения до сих пор так и "остаются нерешенными".
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    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Более 1,5 тысячи человек пропали без вести с начала конфликта на востоке Украины, сообщили в Международном комитете Красного Креста (МККК).

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина
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    В начале июня омбудсмен самопровозглашенной ДНР Дарья Морозова заявила, что с начала конфликта в Донбассе с обеих сторон без вести пропали более 930 человек. Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Украине Ирина Геращенко заявила, что, согласно спискам Службы безопасности Украины, пропавшими без вести в Донбассе считаются более 400 человек.

    "Прошло уже более трех лет с начала вооруженного конфликта на востоке Украины, но для семей более чем 1,5 тысячи человек, которые считаются пропавшими без вести, каждый день длится вечность", — говорится в пресс-релизе МККК.

    В организации рассказали, что более 650 зарегистрированных случаев исчезновения "остаются нерешенными". В МККК пояснили, что подавляющее большинство пропавших лиц составляют мужчины, а около половины общего количества дел, рассматриваемых МККК с начала конфликта, касаются исчезновения гражданских лиц.

    В организации также сообщили, что в среду открыли в Киеве арт-инсталляцию "Новостей нет, но я не верю…", которая посвящена пропавшим без вести в Донбассе. Увидеть ее можно на Софийской площади до 10 сентября 2017 года.

    "Метафорический лабиринт, испещренный реальными историями о семьях людей, пропавших без вести по обе стороны от линии соприкосновения, ведет посетителей запутанным миром поисков и надежд. Его задача – помочь посетителям понять боль, психологический стресс и отчаяние тех, кто просто хочет знать, что случилось с их близкими", — описали инсталляцию в МККК.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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