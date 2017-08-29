Павлив: Порошенко превращает Донбасс в гетто

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

В минувшие выходные Донецк отметил сразу два важнейших праздника – День города и День шахтера. Дончан поздравил и президент Петр Порошенко, пообещав вернуть Донецк под контроль Украины.

Обращения к жителям опубликованы на официальных страницах президента в Twitter и Facebook.

"Мы о вас помним и упорно боремся за ваше возвращение в Украину. Убежден, украинский гимн снова будет звучать в нашем Донецке!", – написал глава государства.

Насколько уместно поздравление Порошенко, особенно на фоне продолжающихся боевых действий в Донбассе и официальной государственной блокады, РИА Новости Украина рассказал политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

По его словам президент страны, где есть такой конфликт, "безусловно должен об этом говорить. Безусловно, правильно, что он поздравляет дончан с днем города".

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"Но желательно, чтобы к этим словесным поздравлениям прилагались какие-то конкретные шаги, причем шаги не по бряцанью оружием, а шаги по прекращению блокады Донбасса, реальной реинтеграции, восстановлению пассажирского сообщения, упрощения пересечения линии соприкосновения", – отметил эксперт.

Пока же, добавил Павлив, возглавляемая Порошенко украинская власть предпринимает шаги "только по превращению Донбасса и дончан в регион своеобразного гетто".

"И никаких практических шагов, чтобы вызвать реальную симпатию дончан, президент не предпринял за все годы своего правления. Когда он шел на выборы, он говорил сакраментальную фразу о том, что война закончится за две недели. Но он сделал все возможное, чтобы она затянулась на несколько лет – скоро уже пойдет четвертый год", – напомнил политолог.

Он считает слова Порошенко цинизмом.

"Поэтому, конечно же, это верх цинизма от президента Порошенко и никакого доверия у дончан такие слова вызвать не могут", – подытожил Михаил Павлив.

Напомним, в 2015 году Порошенко пообещал жителям Донецка восстановить разрушенные города и села Донбасса.

"Донбасс есть и будет украинским!", — заявил он в поздравлении по случаю Дня города.

Годом ранее глава государства в поздравлении в честь Дня шахтера заявил, что в ближайшее время в регион вернется мир. Он назвал шахтеров "мужественными людьми", которые всегда заставляли "считаться с собой", а также указал на то, что уголь важен для экономики страны.