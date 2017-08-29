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    "Циничный бандеризм" Порошенко на фоне "странной любви" к Донбассу

    Тема:

    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе (95)

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    Если президент Порошенко действительно любит Донецк, то пусть приедет в город и лично поздравит его жителей, а не проявляет свою "странную любовь" на расстоянии, говорят дончане.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт президента Украины

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Последнее воскресенье августа – День шахтера в бывших советских республиках. В Донецке этот праздник совпадает с Днем города. Поздравил дончан и "украинский Донецк" и президент Петр Порошенко.  В своем Facebook он признался жителям города в любви, а также сообщил, что "мы о вас помним и упорно боремся за ваше возвращение в Украину". 

    "Убежден, украинский гимн снова будет звучать в нашем Донецке!" – написал глава государства. 

    "Любит странной любовью"

    Политический эксперт Михаил Павлив
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Павлив: Порошенко превращает Донбасс в гетто

    В самом Донецке слова Порошенко восприняли неоднозначно. Председатель Народного совета самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин назвал поздравление "крайне циничным". 

    "Они для этого используют не только оружие, но и экономические и транспортные блокады. Сейчас делают всё возможное, чтобы не допускать уголь, добытый на шахтах, на Украину. Причем Украина в нём нуждается, но Порошенко почему-то берёт в несколько раз дороже и везёт его из-за океана, выдавая это за большую победу", – сказал Пушилин.

    Валом комментариев отреагировали на слова Порошенко в соцсетях. Пользователи писали, что "жители Донецка ещё в 2014 году сказали своё слово, обратно в Украину никто не думает возвращаться", обвинили украинского президента в лицемерии, открыто обвиняли в попытках "стереть Донецк с лица земли". 

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    Отдельно отмечали фразу Порошенко – "мы любим дончан": если и любят, то какой-то странной любовью, говорят жители Донецка.  

    Главе государства также предложили лично приехать в Донецк, поздравить – если не страшно.

    "Как вы представляете возвращение в Украину?"

    Не особо верят в искренность поздравлений от Порошенко и в неподконтрольном Украине Луганске. Здесь День города будут отмечать во вторую субботу сентября – 9-го числа. 

    "Нас, наверное, тоже поздравит. Хорошо, если только словами, без обстрелов и новых военных маневров", – с грустью говорит жительница Луганска Елена

    По словам женщины, большинство горожан крайне негативно относятся к обещаниям украинских властей "вернуть город". 

    "Что мы увидели от Украины за последние годы? Войну, обстрелы, блокаду, унижение на блокпостах. И после этого нас хотят вернуть? А нас кто-то спрашивал? И как они вообще представляют такое возвращение?" – задается вопросами Елена.   

    "Власть не сделала ничего, чтобы вызвать симпатию дончан"

    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    РИА Новости Украина
    Не в ту лузу. Европа недовольна действиями Порошенко

    Цинизмом поздравления Порошенко в адрес дончан назвал политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив

    "Желательно, чтобы к этим словесным поздравлениям прилагались какие-то конкретные шаги, причем шаги не по бряцанью оружием, а шаги по прекращению блокады Донбасса, реальной реинтеграции, восстановлению пассажирского сообщения, упрощения пересечения линии соприкосновения", – отметил эксперт в комментарии РИА Новости Украина.

    Пока же, добавил Павлив, возглавляемая Порошенко украинская власть предпринимает шаги "только по превращению Донбасса и дончан в регион своеобразного гетто". 

    "И никаких практических шагов, чтобы вызвать реальную симпатию дончан, президент не предпринял за все годы своего правления. Когда он шел на выборы, он говорил сакраментальную фразу о том, что война закончится за две недели. Но он сделал все возможное, чтобы она затянулась на несколько лет – скоро уже пойдет четвертый год", – напомнил политолог.

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    Он считает слова Порошенко верхом цинизма. 

    "Поэтому, конечно же, это верх цинизма от президента Порошенко и никакого доверия у дончан такие слова вызвать не могут", – подытожил Михаил Павлив. 

    Все дальше от Украины

    Примечательно, что меньше чем через два дня после поздравлений Порошенко активисты заявили о втором этапе блокады Донбасса. Первый этап власть сначала критиковала, а потом официально поддержала. 

    Излишне говорить, что в самом Донбассе блокаду не воспринимают шагом навстречу жителям и "попыткой реинтеграции". А значит, неподконтрольные территории становятся с каждым днем все дальше – не географически, а в головах людей по обе стороны разграничения.

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