"Циничный бандеризм" Порошенко на фоне "странной любви" к Донбассу

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Последнее воскресенье августа – День шахтера в бывших советских республиках. В Донецке этот праздник совпадает с Днем города. Поздравил дончан и "украинский Донецк" и президент Петр Порошенко. В своем Facebook он признался жителям города в любви, а также сообщил, что "мы о вас помним и упорно боремся за ваше возвращение в Украину".

"Убежден, украинский гимн снова будет звучать в нашем Донецке!" – написал глава государства.

"Любит странной любовью"

В самом Донецке слова Порошенко восприняли неоднозначно. Председатель Народного совета самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин назвал поздравление "крайне циничным".

"Они для этого используют не только оружие, но и экономические и транспортные блокады. Сейчас делают всё возможное, чтобы не допускать уголь, добытый на шахтах, на Украину. Причем Украина в нём нуждается, но Порошенко почему-то берёт в несколько раз дороже и везёт его из-за океана, выдавая это за большую победу", – сказал Пушилин.

Валом комментариев отреагировали на слова Порошенко в соцсетях. Пользователи писали, что "жители Донецка ещё в 2014 году сказали своё слово, обратно в Украину никто не думает возвращаться", обвинили украинского президента в лицемерии, открыто обвиняли в попытках "стереть Донецк с лица земли".

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Отдельно отмечали фразу Порошенко – "мы любим дончан": если и любят, то какой-то странной любовью, говорят жители Донецка.

Главе государства также предложили лично приехать в Донецк, поздравить – если не страшно.

"Как вы представляете возвращение в Украину?"

Не особо верят в искренность поздравлений от Порошенко и в неподконтрольном Украине Луганске. Здесь День города будут отмечать во вторую субботу сентября – 9-го числа.

"Нас, наверное, тоже поздравит. Хорошо, если только словами, без обстрелов и новых военных маневров", – с грустью говорит жительница Луганска Елена.

По словам женщины, большинство горожан крайне негативно относятся к обещаниям украинских властей "вернуть город".

"Что мы увидели от Украины за последние годы? Войну, обстрелы, блокаду, унижение на блокпостах. И после этого нас хотят вернуть? А нас кто-то спрашивал? И как они вообще представляют такое возвращение?" – задается вопросами Елена.

"Власть не сделала ничего, чтобы вызвать симпатию дончан"

Цинизмом поздравления Порошенко в адрес дончан назвал политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

"Желательно, чтобы к этим словесным поздравлениям прилагались какие-то конкретные шаги, причем шаги не по бряцанью оружием, а шаги по прекращению блокады Донбасса, реальной реинтеграции, восстановлению пассажирского сообщения, упрощения пересечения линии соприкосновения", – отметил эксперт в комментарии РИА Новости Украина.

Пока же, добавил Павлив, возглавляемая Порошенко украинская власть предпринимает шаги "только по превращению Донбасса и дончан в регион своеобразного гетто".

"И никаких практических шагов, чтобы вызвать реальную симпатию дончан, президент не предпринял за все годы своего правления. Когда он шел на выборы, он говорил сакраментальную фразу о том, что война закончится за две недели. Но он сделал все возможное, чтобы она затянулась на несколько лет – скоро уже пойдет четвертый год", – напомнил политолог.

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Он считает слова Порошенко верхом цинизма.

"Поэтому, конечно же, это верх цинизма от президента Порошенко и никакого доверия у дончан такие слова вызвать не могут", – подытожил Михаил Павлив.

Все дальше от Украины

Примечательно, что меньше чем через два дня после поздравлений Порошенко активисты заявили о втором этапе блокады Донбасса. Первый этап власть сначала критиковала, а потом официально поддержала.

Излишне говорить, что в самом Донбассе блокаду не воспринимают шагом навстречу жителям и "попыткой реинтеграции". А значит, неподконтрольные территории становятся с каждым днем все дальше – не географически, а в головах людей по обе стороны разграничения.