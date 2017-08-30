В Одесской области вводят досмотр личных вещей и автомобилей

ГУ Нацполиции Одесской области

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. На территории Одесской области правоохранительными органами вводится досмотр личных вещей граждан и транспортных средств, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"В современных условиях значительную актуальность приобрела проблема борьбы с преступлениями, связанными с использованием оружия и взрывчатых веществ. Причинами необходимого усиления мер безопасности и недопущения проявлений преступлений с использованием оружия и взрывных устройств на территории области обусловлен ряд мероприятий, направленных на предупреждение преступных проявлений, таких как проведение осмотров граждан, их личных вещей и транспортных средств", — говорится в сообщении.

Полиция призвала граждан с пониманием отнестись к данным мерам.

Ранее сообщалось, что на вокзале Одессы задержали убийцу из Запорожской области. Также ранее в Одессе в Аркадии произошел конфликт со стрельбой, ранение получил один человек.

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