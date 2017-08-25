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    Захват заложников в Чарльстоне. Преступник застрелил шеф-повара ресторана

    (обновлено: )26
    Неизвестный вооруженный мужчина, одетый как работник кухни, запер входную дверь заведения, объявив себя "новым королем Чарльстона". Злоумышленник был тяжело ранен полицейскими.
    Вооруженный преступник взял в заложники посетителей ресторана в США
    @frank_the_beerd

    КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Жертвой захвата заложников в ресторане американского Чарльстона стал шеф-повар, которого застрелил уволенный из заведения посудомойщик.

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    Ранее сообщалось, что неизвестный вооруженный мужчина, одетый как работник кухни, запер входную дверь заведения, объявив себя "новым королем Чарльстона". По некоторым данным, в ресторане было около 30 человек.

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    Однако полиция уточнила, что после того, как преступник застрелил жертву, у него оставался только один заложник, который был освобожден невредимым, передает агентство Ассошиэйтед Пресс. Сам злоумышленник был тяжело ранен полицейскими.

    Мэр города Джон Текленбург заявил, что инцидент не является терактом или преступлением на почве расизма. Он отметил, что уволенный работник ресторана находился в состоянии стресса, а ранее, вероятно, испытывал проблемы с душевным здоровьем.

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