В Киевской области уровень преступности за прошлый год вырос на 15,6%

КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. В 2016 году в Киевской области было выявлено 29 тыс 113 преступлений, что на 15,6% больше, чем в 2015 году. Об этом сообщает Госстатистики.

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В то же время в Киевской области за 2016 были осуждены 3 тыс 192 человек, что на 30,4% меньше, чем в 2015 году.

Кроме того, по данным ведомства, в Киевской области в 2016 году количество лиц, привлеченных к административной ответственности, уменьшилось на 72,3% — до 94,9 тыс человек.

Напомним, в начале августа в Киеве семейная ссора между мужчиной и его матерью привела к смерти женщины.