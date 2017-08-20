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    Общество

    В Киевской области уровень преступности за прошлый год вырос на 15,6%

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    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО (596)

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    Также сообщается, что число лиц, привлеченных к административной ответственности в 2016 году, уменьшилось на 72,3% - до 94,9 тыс человек. За 2016 были осуждены 3 тыс 192 человек.
    Наручники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. В 2016 году в Киевской области было выявлено 29 тыс 113 преступлений, что на 15,6% больше, чем в 2015 году. Об этом сообщает Госстатистики.

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    В то же время в Киевской области за 2016 были осуждены 3 тыс 192 человек, что на 30,4% меньше, чем в 2015 году.

    Кроме того, по данным ведомства, в Киевской области в 2016 году количество лиц, привлеченных к административной ответственности, уменьшилось на 72,3% — до 94,9 тыс человек.

    Напомним, в начале августа в Киеве семейная ссора между мужчиной и его матерью привела к смерти женщины.

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