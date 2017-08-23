Маркевич: ситуация с международными закупками - преступление против детей

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Результаты аудита эффективности международных закупок лекарств в 2015-2016 годов и первого полугодия 2017 года, который был проведен Счетной палатой, показали: процедура закупки лекарств проходит с нарушениями.

В частности, указаны такие нарушения, как непрозрачный выбор специализированных организаций, которые осуществляют закупки, наличие "дублирующих" программ, закупки препаратов с истекающим сроком годности, закупка препаратов для детской онкологии, не предназначенных для лечения детей и т.п.

В то же время в Минздраве заявляют, что Счётная палата признала эффективность системы международных закупок.

По словам президента Фонда помощи онкобольным детям, кандидата медицинских наук Валентины Маркевич, результаты аудита не стали для нее какой-то новостью.

"Мы каждый день на протяжении всего года говорили о том, что то, что происходит с международными закупками — это преступление против детей", — сказала Маркевич на пресс-конференции в РИА Новости Украина.

Она пояснила: "государство стопроцентно сделало предоплату на медикаменты, которые получило практически через год".

"Фактически в 2015 и 2016 году мы потеряли два года, потому что сейчас идут закупки за 2016 год, а за 2017 год практически не начинались. И давайте вспомним о тех препаратах, которые получили. По детской онкологии — за 2015-й год, те закупки, которые были проведены — мы получили последние медикаменты в феврале этого, 2017 года. Вы вдумайтесь: два года дети без лекарств!", — подчеркнула Маркевич.

Она добавила, что и сами эти полученные медикаменты были с коротким сроком реализации, использовать их уже нельзя.

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При этом, по словам эксперта, "компания, которая гарантировала замену этих препаратов, фактически обманула государство — эти препараты не заменены".

Маркевич также сообщила, что препараты, которые отобрала "Укрвакцина" и те, что находятся на складах клиники "Охматдет" – это "те препараты, которые сегодня будут утилизированы государством".

А утилизация – это тоже деньги, государство должно будет нанять компанию, которая должна иметь право на утилизацию медикаментов.

"Фактически государство заплатило за просроченные препараты, то есть за препараты с коротким сроком реализации, и сроки закончились в апреле, в мае, в июне, в июле… И мы с вами будем иметь завтра "минус" по препаратам, потому что мы их недополучили, мы их не имеем (закончился срок реализации — Ред.)… А пострадали больше всего дети и родители…которые вынуждены были пойти в аптеку покупать препараты", – констатировала Маркевич, добавив, что ситуация по-прежнему угрожающая: реагенты не получены, всего по медикаментам "27 позиций закрыты из 78".

"Каждый из нас должен сегодня подумать: мы отдали стопроцентно деньги, 4 миллиарда мы заплатили, государство — это мы с вами заплатили. Из них заплатили 5% за то, что для нас сделают эти закупки. И этих лекарств нет! Вот в чём проблема: что эта мнимая экономия… Ну какая это экономия, если люди умирают? Люди умирают, потому что не медикаментов. Я уже не говорю о взрослой онкологии, но еще раз напомню, что только 19% государство покрывает из этой суммы (необходимой на лекарства — Ред.). Как быть людям, которые не получили вовремя реагенты, медикаменты?", — задала Маркевич риторический вопрос.

По ее мнению, Минздрав должен был поставить ультиматум международным организациям, осуществляющим закупки лекарств, чтобы они заменили просроченные препараты — "ведь они гарантировали это".

Маркевич отметила, что в законе (о международных закупках — Ред.) "так хитро прописано, что мы не можем контролировать эти международные организации".

"Почему нас обманывают международные организации, почему мы должны верить тому, что они якобы нам экономят? Счётная палата указывает на то, о чём мы говорили целый год", — подчеркнула эксперт.

Она также отметила, что в Минздраве могут говорить что угодно, но — "есть факты: просроченные препараты, которые лежат на складе "Охматдет"… и ничем это не прикрыть, ни одной бумажкой".

По словам Маркевич, она не может понять безответственного отношения Минздрава к онкобольным детям.

"Не могу понять, это специально сделано? Или это делается для того, чтобы заработать деньги на этих детях?", — спросила она.

Принимавший участие в пресс-конференции президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк отметил, что о "медицине будущего" украинцы наслышаны, но "помощь нужна здесь и сейчас".

По его словам, намерения создать новое агентство по закупкам лекарств – это "продолжение издевательства… там (в концепции – Ред.) нет ни слова о пациентах, только – деньги, деньги, деньги".

Ранее сообщалось, что 5% медпрепаратов, которые международные организации должны были поставить в Украину в рамках государственных программам еще за 2015 год, до сих пор не закуплены. При этом все 2,2 млрд грн, выделенные из госбюджета на закупку всех необходимых лекарств, были перечислены международным организациям еще в 2015 году.