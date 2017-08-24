Вооруженный преступник взял в заложники посетителей ресторана в США

КИЕВ, 24 авг – РИА Новости Украина. Вооруженный преступник взял в заложники посетителей ресторана в городе Чарльстон (штат Южная Каролина) в США, сообщает телеканал Fox News.

Сколько заложников удерживает преступник, пока неизвестно. По некоторым данным, в ресторане около 30 человек.

Публикация от Frank (@frank_the_beerd) Авг 24 2017 в 10:15 PDT

По данным телеканала, уже известно об одном раненом человеке, которого увезли в больницу. Его состояние неизвестно.

"По словам одного посетителя, неизвестный вооруженный мужчина, одетый как работник кухни, запер входную дверь и объявил: "Я - новый король Чарльстона", - сообщает Fox News.

Полиция оцепила квартал.

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