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    Вооруженный преступник взял в заложники посетителей ресторана в США

    (обновлено: )241
    По данным СМИ, уже известно об одном раненом человеке, которого увезли в больницу. Его состояние неизвестно. По словам одного посетителя, неизвестный вооруженный мужчина, одетый как работник кухни, запер входную дверь и объявил: "Я - новый король Чарльстона"
    Вооруженный преступник взял в заложники посетителей ресторана в США
    @frank_the_beerd

    КИЕВ, 24 авг – РИА Новости Украина. Вооруженный преступник взял в заложники посетителей ресторана в городе Чарльстон (штат Южная Каролина) в США, сообщает телеканал Fox News.

    Сколько заложников удерживает преступник, пока неизвестно. По некоторым данным, в ресторане около 30 человек.

    По данным телеканала, уже известно об одном раненом человеке, которого увезли в больницу. Его состояние неизвестно.

    "По словам одного посетителя, неизвестный вооруженный мужчина, одетый как работник кухни, запер входную дверь и объявил: "Я - новый король Чарльстона", - сообщает Fox News.

    Полиция оцепила квартал.

    Ранее сообщалось, что в Суворовском районе Одессы нетрезвый одессит, пытаясь выбить долг из своего знакомого, напал на двух женщин и ребенка, которые в тот момент находились дома. К горлу 12-летней девочки нетрезвый мужчина приставил нож.

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