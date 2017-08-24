Вооруженный преступник взял в заложники посетителей ресторана в США

КИЕВ, 24 авг – РИА Новости Украина. Вооруженный преступник взял в заложники посетителей ресторана в городе Чарльстон (штат Южная Каролина) в США, сообщает телеканал Fox News.
Сколько заложников удерживает преступник, пока неизвестно. По некоторым данным, в ресторане около 30 человек.
По данным телеканала, уже известно об одном раненом человеке, которого увезли в больницу. Его состояние неизвестно.
"По словам одного посетителя, неизвестный вооруженный мужчина, одетый как работник кухни, запер входную дверь и объявил: "Я - новый король Чарльстона", - сообщает Fox News.
Полиция оцепила квартал.
Ранее сообщалось, что в Суворовском районе Одессы нетрезвый одессит, пытаясь выбить долг из своего знакомого, напал на двух женщин и ребенка, которые в тот момент находились дома. К горлу 12-летней девочки нетрезвый мужчина приставил нож.