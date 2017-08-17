Задержан мужчина, захвативший заложника в Нидерландах

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Голландская полиция задержала мужчину, который удерживал заложницу в здании радиостанции 3FM в городе Хилверсюм, женщина освобождена, передает агентство Рейтер со ссылкой на местной агентство ANP.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестный мужчина ворвался в здание, где расположен офис радиостанции, на пути к которому он угрожал нескольким людям, и взял в заложницы женщину.

Здание было оцеплено полицией.

Напомним, пациент Львовской областной психиатрической больницы взял в заложники 76 человек и ранил 10 человек. В результате инцидента полицейские штурмовали отделение. Злоумышленником оказался 30-летний львовянин, который по решению суда с 2013 по 2017 год находился в больнице на принудительном лечении за убийство отца. Он нанес погибшему 72 ножевых ранения.