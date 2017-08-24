В Одессе мужчина взял в заложники ребенка и угрожал ему ножом

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КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. В Суворовском районе Одессы нетрезвый одессит, пытаясь выбить долг из своего знакомого, напал на двух женщин и ребенка, которые в тот момент находились дома. К горлу 12-летней девочки нетрезвый мужчина приставил нож. Об этом рассказали в прокуратуре Одесской области на своей странице в Facebook. ГУ НП в Одесской области/Facebook Стынет кровь. Ужасающий криминал шокирует Украину

Пострадавшие — хозяйка дома, ее подруга и дочь. Сначала мужчина угрожал камнем одной из женщин во дворе. Потом зашел в дом, взял со стола кухонный нож и продолжил требовать деньги.

Схватив 12-летнюю девочку за волосы, нападающий приставил к ее горлу нож. В этот момент одна из женщин закричала, и мужчина отвлекся. Другой женщине в этот момент удалось выбежать за помощью.

Приехавшая полиция задержала мужчину. Ему 36 лет. Его будут судить за разбойное нападение с проникновением в жилище.

Напомним, в центре самого крупного города Югры местный житель с ножом напал на прохожих, пострадали семь человек, четверо из них в тяжелом состоянии находятся в больнице. Нападавший оказал сопротивление сотрудникам патрульной службы при задержании, им пришлось открыть огонь на поражение. По данному факту возбуждено уголовное дело.