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    В Одессе мужчина взял в заложники ребенка и угрожал ему ножом

    Тема:

    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО (618)

    (обновлено: )13220
    Как выяснилось, мужчина таким образом пытался выбить долг из своего знакомого, напав на двух женщин и ребенка, которые в тот момент находились дома.
    Нож. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. В Суворовском районе Одессы нетрезвый одессит, пытаясь выбить долг из своего знакомого, напал на двух женщин и ребенка, которые в тот момент находились дома. К горлу 12-летней девочки нетрезвый мужчина приставил нож. Об этом рассказали в прокуратуре Одесской области на своей странице в Facebook.

    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    ГУ НП в Одесской области/Facebook
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    Пострадавшие — хозяйка дома, ее подруга и дочь. Сначала мужчина угрожал камнем одной из женщин во дворе. Потом зашел в дом, взял со стола кухонный нож и продолжил требовать деньги.

    Схватив 12-летнюю девочку за волосы, нападающий приставил к ее горлу нож. В этот момент одна из женщин закричала, и мужчина отвлекся. Другой женщине в этот момент удалось выбежать за помощью.

    Приехавшая полиция задержала мужчину. Ему 36 лет. Его будут судить за разбойное нападение с проникновением в жилище.

    Напомним, в центре самого крупного города Югры местный житель с ножом напал на прохожих, пострадали семь человек, четверо из них в тяжелом состоянии находятся в больнице. Нападавший оказал сопротивление сотрудникам патрульной службы при задержании, им пришлось открыть огонь на поражение. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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