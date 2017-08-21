Пассажиры киевского метро задержали размахивавшего ножом иностранца

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Пассажиры задержали на станции киевского метро "Петровка" иностранца, который, угрожая ножом, приставал к людям, сообщает в понедельник отдел коммуникации столичной полиции.

"Вечером к правоохранителям обратился мужчина с сообщением о том, что незнакомец в вагоне поезда дерзко приставал к девушке. Заявитель сделал ему замечание, на что тот агрессивно отреагировал, достал нож и начал им размахивать. Пассажиры, которые находились в вагоне, задержали хулигана и передали его правоохранителям", — говорится в сообщении.

Полиция установила личность злоумышленника, им оказался 36-летний гражданин другого государства. Во время личного досмотра у него изъяли нож и кристаллоподобное вещество, похожее на метадон. Эти вещи направили на проведение экспертного исследования.

Следственный отдел управления полиции в метрополитене начал уголовные производства по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В субботу около полудня в центре самого крупного города Югры местный житель с ножом напал на прохожих, пострадали семь человек, четверо из них в тяжелом состоянии находятся в больнице. Нападавший оказал сопротивление сотрудникам патрульной службы при задержании, им пришлось открыть огонь на поражение. По данному факту возбуждено уголовное дело.