Нападение мужчины с ножом на людей в РФ: в полиции сообщили подробности

КИЕВ, 19 авг — РИА Новости Украина. Управление МВД по ХМАО-Югре опровергло появившуюся в СМИ информацию о задержании второго мужчины, якобы причастного к нападению на граждан в Сургуте, говорится в сообщении ведомства.

Некоторые СМИ опубликовали видеозапись задержания ещё одного мужчины на улице Маяковского в Сургуте, заявив, что эта спецоперация может быть связана с предыдущим ЧП.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Нападение на прохожих в Сургуте

"Размещенная ранее в сети интернет видеоинформация о задержании неизвестного мужчины в городе Сургуте по адресу Маяковского, 9 не имеет отношения к происшествию, произошедшему сегодня утром на улице Бажова, в ходе которого сотрудники полиции ликвидировали преступника, нанесшего ножевые ранения семи гражданам", — заявляет региональное УМВД.

В своем видеообращении к жителям города глава Сургута Вадим Шувалов заверил, что полиция держит ситуацию под контролем, а также призвал граждан сохранять спокойствие и не делать скоропалительных выводов в связи с инцидентом.

В субботу около полудня в центре самого крупного города Югры местный житель с ножом напал на прохожих, пострадали семь человек, четверо из них в тяжелом состоянии находятся в больнице. Нападавший оказал сопротивление сотрудникам патрульной службы при задержании, им пришлось открыть огонь на поражение. По данному факту возбуждено уголовное дело.