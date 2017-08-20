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    В Черкасской области задержали похитителей, которые везли убивать заложников

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    Двух мужчин похитили и втолкнули в грузовой фургон. Один из потерпевших сообщил, что им надели на головы мешки, связали и повезли убивать.
    На месте задержания похитителей в Черкасской области
    Пресс-служба Нацполиции

    КИЕВ, 20 авг — РИА Новости Украина. В Черкасской области полиция задержала вооруженных похитителей двух людей. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

    Пресс-служба Нацполиции
    На месте задержания похитителей в Черкасской области

    "От дежурного ГСЧС в главное управление Национальной полиции в Черкасской области поступила информация от гражданина о том, что их с товарищем похитили. Двое неизвестных сделали несколько выстрелов в их сторону, втолкнули в грузовой фургон и повезли в неизвестном направлении. Также потерпевший рассказал, что похитители надели им на голову мешки, связали их и сказали, что везут убивать", – говорится в сообщении.

    На территории Черкасской оперативной зоны был введен план "Перехват", а полицейские начали розыск похитителей.

    Напомним, в Киеве на бульваре Перова ночью 19 августа похитили человека. Позже сотрудники правоохранительных органов нашли мужчину.

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