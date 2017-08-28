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    На вокзале Одессы задержали убийцу из Запорожской области

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    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО (638)

    (обновлено: )116
    Согласно данным пресс-службы патрульной полиции Одессы, подозреваемый разыскивается Бердянским отделом полиции ГУ НП в Запорожской области по подозрению в совершении умышленного убийства.
    Машина полицейских. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. На железнодорожном вокзале в Одессе патрульные полицейские заметили подозрительного мужчину возле касс. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции города.

    Смотрите также: Убийство мужчины в центре Киева. Кадры с места ЧП

    Полицейские установили его личность и выяснили, что подозреваемый разыскивается Бердянским отделом полиции ГУ НП в Запорожской области по подозрению в совершении умышленного убийства. 49-летнего мужчину задержали и передали следователям для проведения процессуальных действий.

    Напомним, в полиции раскрыли детали убийства на территории школы в Киеве.

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