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    Убийство в Черниговском СИЗО: подозреваемый пытался повеситься

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    Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО (637)

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    Как отмечается в сообщении, заключенный, подозреваемый в убийстве, вел себя неадекватно и раньше, поэтому за несколько недель он сменил много камер - всюду нападал на заключенных.
    СИЗО. Архивное фото
    Думская.net

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. В Черниговском СИЗО после драки, которая закончилась смертью для 51-летнего заключенного, напавший пытался завершить жизнь самоубийством. Сейчас его усиленно охраняют, сообщает ЧЕline.

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    В сюжете данного ресурса говорится о том, что после драки 19-летний подозреваемый пытался повеситься на собственной футболке. На данный момент его обследовал психиатр, однако диагноз не установил. Следователи полиции ходатайствуют о судебно-медицинской экспертизы на установление его дееспособности.

    Подозреваемого в убийстве в изоляторе охраняет усиленный конвой, его постоянно снимают на видеокамеру и информируют психиатров о его поведении. Отмечается, что работники изолятора отмечали его неадекватность и раньше, поэтому за несколько недель он сменил много камер — всюду нападал на заключенных.

    "Есть справка, что он психически здоров, но мы неоднократно видели, да и осужденные замечали, что гражданин имеет определенные отклонения", — цитируют и.о. начальника Черниговского СИЗО Александра Булко.

    "Учитывая ранее совершенные противоправные действия, этому парню грозит срок заключения вплоть до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение", — сказал спикер ГУНП в Черниговской области Сергей Брыль.

    Напомним, в Чернигове прокуратура выясняет обстоятельства смерти заключенного в следственном изоляторе.

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