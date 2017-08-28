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    В СИЗО Чернигова после драки умер заключенный

    (обновлено: )56
    По данным прокуратуры, в результате необеспечения надлежащего надзора и контроля за поведением заключенных в одном из участков учреждения возникла конфликтная ситуация между заключенными и драка.
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    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. В Чернигове прокуратура выясняет обстоятельства смерти заключенного в следственном изоляторе, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

    Как стало известно, прокуратура и полиция расследуют факт ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами государственного учреждения "Черниговский следственный изолятор", что привело к причинению телесных повреждений заключенному, который вскоре умер.

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    Установлено, что в результате необеспечения надлежащего надзора и контроля за поведением заключенных в одном из участков учреждения возникла конфликтная ситуация между заключенными и драка. Конфликт произошел во время прогулки: находящийся под стражей, 1998 года рождения, нанес многочисленные удары руками и ногами по голове мужчине, 1966 года рождения.

    Обстоятельства смерти заключенного выясняются по уголовному производству, досудебное расследование в котором осуществляется следственным подразделением Национальной полиции с предварительной квалификацией преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

    В то же время с целью оценки полноты исполнения служебных обязанностей персоналом учреждения прокурором инициировано уголовное производство с предварительной квалификацией преступления по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

    Досудебное расследование осуществляется следственным отделом прокуратуры области.

    Ход следствия по указанным уголовным производствам контролируются руководством региональной прокуратуры.

    Как сообщалось ранее, в Министерстве юстиции были шокированы видео, на котором запечатлены факты жестокого избиения арестантов в Одесском СИЗО.

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