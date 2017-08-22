Прокуратура расследует факт обнаружения в одесском СИЗО портрета Дзержинского

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. В связи с обнаружением в служебном помещении Одесского следственного изолятора портрета основателя и главы ВЧК Феликса Дзержинского начато расследование, заявил прокурор Одесской области Олег Жученко.

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По его словам, портрет обнаружен во время проверки, связанной с заявлениями об избиении заключенных в СИЗО после убийства и расчленения женщины-инспектора.

"В связи с обнаружением в одном из кабинетов сотрудников пенитенциарного учреждения предмета, который популяризирует тоталитарный режим, прокуратурой начато уголовное производство по ч. 2 ст. 436-1 УК Украины (пропаганда представителем власти коммунистического и национал-социалистического, тоталитарных режимов)", — заявил Жученко.

Он уточнил, что портрет Дзержинского, который являлся в 1917 году основателем Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (позднее ее полномочия были переданы НКВД) висел в одном из кабинетов в оперативном подразделении пенитенциарной службы.

"Систему нужно полностью перезагрузить. Именно этот портрет подпадает под признаки указанного преступления. Уголовная ответственность — от 5 до 10 лет лишения свободы", — сказал Жученко.

Напомним, 17 августа в Одесском СИЗО была зверски убита инспектор пенитенциарной службы Украины Алена Порошенко. Прокуратура Одесской области сообщала об открытии уголовных дел в связи с убийством сотрудницы изолятора. По информации прокуратуры, во время расследования правоохранительные органы разоблачили 39-летнего заключенного, который, по данным следствия, мог совершить убийство женщины.