Жизнь, которую вы не видите. Беспредел в колониях и СИЗО крепчает

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Ранее судимый за изнасилование и разбой, а ныне подследственный за умышленное убийство, 39-летний житель Одесской области 17 августа заманил на хоздвор сотрудницу СИЗО. Применив силу, изнасиловал ее, а потом убил. Чтобы избавиться от тела — расчленил, упаковал по пакетам и бросил в мусорные ящики. Как попал рецидивист на мини-ферму, где ухаживал за скотом, должны выяснить в Минюсте. Но очевидно одно: руководство Одесского СИЗО нарушило все служебные инструкции, и кровь молодой сотрудницы на их руках, ведь подследственный рецидивист свободно передвигался по территории СИЗО. Алена на свою беду оказалась на его пути.

Убийца в обслуге

После проведения предварительных следственных действий стало известно, как убийце удалось заманить на хоздвор сотрудницу и хладнокровно с ней расправиться. Как оказалось, он позвал погибшую посмотреть на кроликов, и она пошла.

Как сообщила еще одна сотрудница СИЗО Ирина, сотрудниц давно приучили не бояться хозобслугу. Потому что это весьма безопасные, больше даже не опасные, впервые осужденные, которые по глупости "оступились". В первый раз в жизни нарушили закон и полностью раскаялись.

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"Раскаялись в том, что когда-то украли аккордеон в местном сельском клубе или украли мешок картошки и курицу, или просто под действием "зеленого змея" залезли и украли магнитолу из припаркованной машины в соседском дворе. А кроме раскаяния о содеянном, у них весьма положительные характеристики, и они ждут условно-досрочного освобождения. В силу характера службы, мы, сотрудницы, ходим среди упомянутого контингента абсолютно спокойно, без страха и дрожи в теле. Примерно в мае месяце я ходила на вещевой склад для получения форменной рубашки. И путь к этому складу лежит именно через тот самый хоздвор. Я видела этого нелюдя издалека. Даже заглянула через окно и посмотрела на вальяжно отдыхающих свинок. Но, зная себя, если бы мне предложили тогда посмотреть крольчат, я бы пошла. Вина погибшей Алены лишь в одном — она была доброй и порядочной девушкой, которая соблазнилась и хотела всего лишь получить порцию умиления от мягкой и милой зверюшки, что, к сожалению, стоило ей жизни", — сообщила Ирина.

Развал системы

Руководство СИЗО после ЧП сняли с занимаемой должности, а в СИЗО провели шмон, во время которого изъяли 80 литров браги, 20 литров водки, 20 колющих и режущих предметов, в том числе один топор, шприцы с наркотиками. Сидельцы пожаловались на то, что к ним якобы применили силу. Хотя, как рассказывают сотрудники пенитенциарной службы, сейчас даже забрать мобильный телефон у заключенного сложно, они сопротивляются и не отдают, а потом жалуются на произвол и притеснение прав заключенных.

Но это мелочи, по сравнению с тем, что можно найти у заключенных. К примеру, в Ореховской колонии №88 Запорожской области были обнаружены поддельные доллары США и оборудование для изготовления купюр. По предварительным данным, поддельные деньги изготовлялись на протяжении нескольких лет под руководством администрации. Как стало известно, было изготовлено не менее 3,5 миллиона российских рублей, 50 тысяч долларов и более 45 тысяч гривен, сообщили в ГПУ.

Но и при этом руководство СИЗО и колоний всегда умудрялось зарабатывать. В СИЗО можно поселиться в камере с ремонтом, с техникой или же привести свою за определенную плату. Магазинчики на территории СИЗО обычно открывают родственники кого-то из руководства. Натуральное хозяйство тоже разводится не для контингента. В колониях возможности намного больше, там и территория больше и кое-где еще сохранилось производство, не говоря о фермах и полях. А поля, как рассказал РИА Новости Украина экс-глава Пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький, уже сдаются в аренду бизнесменам. Вот только прибыль идет не на развитие колоний, а оседает в карманах воротил от Минюста. И, главное, блатные запугали сотрудников и установили внутри учреждений свои законы. А сотрудникам приходится закрывать глаза на все их незаконные действия, иначе все заканчивается плачевно — они не только угрожают, но и нападают на охранников.

Зато замминистра юстиции Денис Чернышов, в прошлом банкир, который поставлен рулить пенитенциарной службой, после трагедии в Одессе в очередной раз пожаловался на нехватку денег. Что Минфин выделил лишь 44% от необходимой суммы на финансирование учреждений пенитенциарной системы.

"Хотелось бы сказать, что произошедшее еще раз ставит вопрос о том, что некомплект, который имеется в учреждениях пенитенциарной системы, свидетельствует о катастрофическом недофинансировании, о том, что мы еще раз просим Министерство финансов, Верховную Раду, бюджетный комитет обратить на это внимание. Это безопасность общества. По некоторым учреждениям 50% некомплекта. У нас офицеры стоят на вышках. У некоторых инспекторов остался оклад 1080 грн и мы доплатами доходим до минимальной заработной платы. Поэтому мужчины не идут на такую зарплату, и в некоторых учреждениях, даже там, где удерживаются мужчины, работают до 40% женщин. И вот потом становится причиной таких ужасных событий", — сказал Чернышов.

Но замминистра скромно промолчал, кто же довел пенитенциарную службу до такого состояния и о повальных сокращениях сотрудников, идеях продать лишние СИЗО и ужать колонии.