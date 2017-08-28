Начальника полиции охраны Будника выпустили из СИЗО - СМИ

КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Начальника Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины Сергея Будника, которого подозревают во взяточничестве, в понедельник выпустили из Киевского следственного изолятора.

"Десять минут назад его выпустили", — цитирует УНН сообщение Министерства юстиции.

Ранее в прокуратуре сообщили, что правоохранители задержали Будника при получении взятки в размере 96 тыс. гривен. Позже Печерский районный суд Киева применил к нему меру пресечения в виде содержания под стражей и залог в размере 128 тыс. грн.