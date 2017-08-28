наверх
28.08.201718:07
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Начальника полиции охраны Будника выпустили из СИЗО - СМИ

    (обновлено: )12
    Сообщается, что подозреваемый во взяточничестве начальник Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины Сергей Будник вышел из СИЗО.
    На взятке попался начальник полиции охраны Будник
    Facebook Юрия Луценко

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Начальника Департамента полиции охраны Национальной полиции Украины Сергея Будника, которого подозревают во взяточничестве, в понедельник выпустили из Киевского следственного изолятора.

    "Десять минут назад его выпустили", — цитирует УНН сообщение Министерства юстиции.

    Ранее в прокуратуре сообщили, что правоохранители задержали Будника при получении взятки в размере 96 тыс. гривен. Позже Печерский районный суд Киева применил к нему меру пресечения в виде содержания под стражей и залог в размере 128 тыс. грн.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте ДТП с сыном Нестора Шуфрича
    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Президент Петр Порошенко на совещании по вопросам АТО в Краматорске
    Мощный ураган в США и тайфун в Китае
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра "Перспектива"
    День Независимости и взрыв в центре Киева
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе