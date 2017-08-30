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    Общество

    Госпогранслужба сокращает время работы пропускных пунктов в Донбассе

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    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе (97)

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    Изменение временного режима в первую очередь связано с политикой безопасности и направлено ​​на обеспечение безопасности жизни мирного населения.
    Донбасс. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 30 авг —РИА Новости Украина. Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) в зоне проведения антитеррористической операции (АТО) переходят на осенний режим работы, сообщает Госпогранслужба.

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    "В частности, с 1 сентября пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться в новых временных рамках, которые устанавливаются для режима работы контрольных пунктов, с 7.00 до 18.30", — говорится в сообщении.

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    Таким образом, время работы КПВВ становится меньше.

    Отмечается, что изменение временного режима в первую очередь связано с политикой безопасности и направлено ​​на обеспечение безопасности жизни мирного населения, которое пересекает линию разграничения, поскольку светлое время суток уменьшается, а в темное время повышаются риски обстрела со стороны боевиков.

    Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. Однако стороны уже обвинили друг друга в несоблюдении перемирия.

    В 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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