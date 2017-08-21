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    Общество

    Полиция задержала мужчину, оставившего нецензурную надпись на здании Рады

    Тема:

    Киев готовится ко Дню Независимости Украины (17)

    (обновлено: )8401
    Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк сообщил, что задержанным нарушителем оказался житель Черниговской области 1992 года рождения.
    Наручники. Архивное фото
    MARVIN RECINOS/AFP

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Сотрудники полиции задержали мужчину, который маркером написал нецензурную фразу на окне здания Верховной Рады в Киеве, сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк.

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    "В 16.50 работниками полиции полка особого назначения №1 задержан "на горячем" житель Черниговской области 1992 года рождения. Негодяй накануне Дня Независимости Украины с целью провокационных и хулиганских побуждений на оконном стекле Верховной Рады по улице Грушевского, 5 маркером черного цвета сделал нецензурную надпись антигосударственного содержания", — написал Шкиряк на своей странице в Facebook.

    Facebook Зоряна Шкиряка
    Задержанный за нецензурную надпись на здании Верховной Рады

    По его словам, полиция задержала мужчину на месте преступления, ему грозит административная ответственность.

    День независимости Украины — государственный праздник, отмечается 24 августа. В этом году план проведения праздника насчитывает более полутора десятков мероприятий, в частности, создание различных медийных, образовательных, культурных проектов, проведение встреч и дипломатических приемов. Также торжества предусматривают проведение в Киеве военного парада и выставки военной техники.

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    Ранее сообщалось, что Нацполиция перешла на усиленную службу в связи с Днем Независимости. 

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