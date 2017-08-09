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    День Независимости: военные Грузии примут участие в параде в Киеве

    (обновлено: )1611
    Как сообщается на сайте президента Петра Порошенко, 24 августа грузинские военные во главе с министром обороны Грузии примут участие в торжественном параде в честь Дня независимости Украины.
    Военнослужащие Грузии
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    КИЕВ, 9 авг — РИА Новости Украина. Грузинские военные будут участвовать в военном параде по случаю Дня независимости Украины в Киеве, сообщается на сайте президента. Об этом в ходе телефонного разговора с президентом  Петром Порошенко заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

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    Маргвелашвили заявил, что "Грузия чувствует поддержку Украины и благодарна за нее".

    "По его словам, 24 августа грузинские военные во главе с министром обороны Грузии примут участие в торжественном параде в честь Дня независимости Украины", — сообщила пресс-служба Порошенко.

    Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ о праздновании Дня Независимости, торжества предусматривают проведение в Киеве военного парада.

    День Независимости Украины — государственный праздник, отмечается 24 августа в честь принятия акта провозглашения независимости страны, что принято считать датой образования современного украинского государства.

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