Обстановка в Донбассе остается напряженной - штаб АТО

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. Обстановка в Донбассе в пятницу оставалась напряженной, один военнослужащий получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В течение сегодняшнего дня обстановка в районе проведения АТО оставалась напряженной, однако контролируемой украинской армией. С полуночи наиболее горячо было на донецком направлении. Четыре раза боевики из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали наши укрепления в Авдеевской промзоне", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

Также сообщается, что на луганском направлении ночью ополченцы выпустили более 60 мин калибра 82 миллиметра по наблюдательному пункту силовиков неподалеку Крымского. Сообщается, что в ответ военные обстреляли противника плотным огнем из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. "В результате этого противостояния один наш боец получил ранения. На мариупольском направлении боевики применяли минометы на подступах к Марьинке", — говорится в сообщении.Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.