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    Общество

    Власти анонсировали запуск программы по восстановлению Донбасса

    (обновлено: )18603
    По словам министра Владимира Омеляна, в этом году силами железнодорожных войск власти намерены восстановить два моста в Донбассе: в Троицком и Рубежном.
    Разрушенный в результате обстрелов балкон в многоквартирном жилом доме в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что власти рассчитывают в 2018 году начать программу восстановления инфрастуктуры Донбасса.

    "Вместе с премьер-министром и президентом должны со следующего года запустить мощную программу восстановления инфраструктуры Донбасса: автодороги, железная дорога, авиация", — написал Омелян на своей странице в Facebook в четверг по итогам визита в регион.

    Скриншот сообщения

    По его словам, в этом году силами железнодорожных войск власти намерены восстановить два моста в Донбассе: в Троицком и Рубежном.

    Разрушения в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    В Киеве "играют мышцами", в Донбассе волнуются

    "Крайне важно, чтобы Киев поддержал Донбасс, дал альтернативу разрушенным заводам и потерянным рабочим местам новыми модерновыми проектами в промышленности, сельском хозяйстве, hi-tech", — добавил министр.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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