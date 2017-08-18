ОБСЕ будет круглосуточно мониторить участок разведения сил в Донбассе

ДОНБАСС, 18 авг — РИА Новости Украина. Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ возобновляют круглосуточный мониторинг ситуации на планируемом участке разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, сообщили РИА Новости в пресс-службе миссии.

В январе 2016 года СММ ОБСЕ открыла в Донбассе восьмую базу передового патрулирования, которая разместилась в Станице Луганской. В сентябре того же года круглосуточная работа наблюдателей миссии на этой базе была приостановлена.

"В субботу, 19 августа, первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг вместе с другими наблюдателями миссии посетит передовую патрульную базу в Станице Луганской, чтобы отметить возобновление в этом населенном пункте круглосуточного присутствия СММ", — сообщил собеседник агентства.

На заседании контактной группы в Минске 21 сентября 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского в Донецкой области и Золотого в Луганской области, отвод подразделений у Станицы Луганской неоднократно срывался.

в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.